ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Батальон Іспанія". Скандальний військком із Одеси купив віллу за 4 мільйони євро на дорогому курорті

Новость на русском →
Іспанія, Четвер 22 червня 2023 12:59
"Батальон Іспанія". Скандальний військком із Одеси купив віллу за 4 мільйони євро на дорогому курорті Одеський військком купив елітну віллу в Іспанії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Одеський військовий комісар Євген Борисов придбав шикарне житло в Іспанії, зокрема у Марбельї. Вартість вілли – майже 4 мільйони євро.

Про це розповів журналіст Михайло Ткач на відео-розслідуванні під назвою "Батальйон Іспанія".

Як одеський військком купив віллу в Іспанії

Цікаво, що нерухомість у Марбельї одеський військком зареєстрував не на себе, а на свою мати-пенсіонерку. Вілла була куплена наприкінці 2022 року. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

&quot;Батальон Іспанія&quot;. Скандальний військком із Одеси купив віллу за 4 мільйони євро на дорогому курорті

&quot;Батальон Іспанія&quot;. Скандальний військком із Одеси купив віллу за 4 мільйони євро на дорогому курортіТак виглядає вілла Борисова в Марбельї (Скріншот)

Також у власності сім'ї військкома значиться "Мерседес Гелендваген" вартістю 500 тисяч доларів.

&quot;Батальон Іспанія&quot;. Скандальний військком із Одеси купив віллу за 4 мільйони євро на дорогому курорті

"Мерседес Гелендваген" Борисова (Скріншот)

На опублікованому відео показано нерухомість, якою володіє родина скандального військкома. Борисову ж зателефонували й запитали, як упродовж 2022 року його родичі заволоділи такою кількістю майна на елітному курорті.

"Я не розумію, хто це? Ми що знайомі? Нехай із цим розбираються правоохоронні органи", - відповів Борисов телефоном.

Він все заперечує і запевняє, що не має елітної нерухомості.

За його словами, його дружина - бізнесмен і має магазини в Болгарії, але він нібито в ці справи не втручається.

Чому військком скандальний?

За інформацією ДБР, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов за винагороду давав вказівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб.

Проти нього порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.

Наразі Борисов відсторонений від виконання своїх службових повноважень.

Наприкінці квітня 2023 року екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також наживався на забезпеченні військових. Це дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тисяч євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

Нагадаємо, що екс-суддя Чаус отримав 10 років ув'язнення за хабарництво.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія военкомат