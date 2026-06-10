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У скандального экс-военкома Одессы Борисова проводят обыски

17:32 10.06.2026 Ср
2 мин
Борисов является фигурантом нескольких уголовных дел
aimg Иван Носальский aimg Юлия Акимова
У скандального экс-военкома Одессы Борисова проводят обыски Фото: Евгений Борисов, бывший военком Одессы (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украинские правоохранители проводят следственные действия относительно бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По данным собеседников издания, у Борисова проводят обыски.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Государственного бюро расследований на выезде из Киева остановили внедорожник BMW, одним из пассажиров которого оказался экс-военком Одессы.

Также журналисты публиковали соответствующие видео.

В чем подозревают Борисова

История вокруг бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова получила широкий резонанс в 2023 году. Поводом стали сообщения о возможной "продаже белых билетов". По данным СМИ, за такие услуги могли требовать около 5 тысяч евро.

Спустя некоторое время внимание общественности привлекла информация о зарубежных активах семьи экс-военкома. В частности, речь шла о вилле в Марбелье стоимостью почти 4 млн евро, зарегистрированной на его мать, оформленной на его мать, а также об аренде элитного жилья.

После огласки Борисова отстранили от исполнения обязанностей, а правоохранительные органы начали проверку обстоятельств его деятельности. Впоследствии ГБР открыло уголовное производство по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период военного положения.

Далее в отношении бывшего военкома было начато несколько расследований. Пока он находился под арестом, размер назначенного судом залога постепенно уменьшался. Когда сумма снизилась до 12 млн гривен и была внесена, Борисов покинул следственный изолятор.

Однако свобода оказалась недолгой: сразу после освобождения его вновь задержали. Следователи заявили, что он мог готовиться к выезду за пределы страны. Тогда же ему вручили новое подозрение, связанное с возможной легализацией незаконно полученных средств на сумму 142 млн гривен.

Позже суд снова избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Осенью 2025 года за Борисова несколько раз вносили залоги, после чего он выходил на свободу.

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