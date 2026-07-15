Скандальний Сійярто вирішив піти з політики

Він розповів, що вже подав офіційну заяву про складання свого депутатського мандата.

Своє рішення Сійярто пояснив тим, що отримав "надзвичайно почесну пропозицію" від однієї з провідних компаній світової економіки.

За словами угорського ексміністра, віднині він працюватиме на посаді керівника, який відповідає за зовнішні зв'язки та розвиток нових напрямів бізнесу в китайській групі компаній BYD.

Нагадаємо, Петер Сійярто неодноразово опинявся в центрі уваги через свої заяви щодо України. Його риторику часто називали антиукраїнською та такою, що збігається з позицією Кремля.

Зазначимо, що сам Сійярто відкидав звинувачення у роботі в інтересах Росії, наголошуючи, що вони не відповідають дійсності.