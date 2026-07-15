Скандальный Сийярто решил уйти из политики

Он рассказал, что уже подал официальное заявление о сложении своего депутатского мандата.

Свое решение Сийярто объяснил тем, что получил "чрезвычайно почетное предложение" от одной из ведущих компаний мировой экономики.

По словам венгерского эксминистра, отныне он будет работать на должности руководителя, отвечающего за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса в китайской группе компаний BYD.

Напомним, Петер Сийярто неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих заявлений по Украине. Его риторику часто называли антиукраинской и совпадающей с позицией Кремля.

Отметим, что сам Сийярто отвергал обвинения в работе в интересах России, отмечая, что они не соответствуют действительности.