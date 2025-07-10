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Випередила Apple і Microsoft: Nvidia стала найдорожчою компанією у світі

Четвер 10 липня 2025 01:16
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Випередила Apple і Microsoft: Nvidia стала найдорожчою компанією у світі Ілюстративне фото: Nvidia стала лідером за вартістю через бум ШІ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Nvidia стала першою компанією в історії завдяки підвищеній популярності технологій штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в середу, 9 липня, ринкова вартість компанії перевищила 4 трлн доларів. На даний момент це найдорожча компанія у світі. Її тріумф стався завдяки буму попиту на технології штучного інтелекту.

Акції розробника мікросхем зросли на 2,8%, до історичного максимуму 164,42 долара за штуку. За підсумками торгової сесії акції Nvidia завершили 9 липня зі зростанням на 1,80%, що забезпечило компанії ринкову вартість у 3,97 трлн доларів.

Стрімке зростання акцій Nvidia відбулося після млявого початку року, коли поява дешевшої китайської AI-моделі, розробленої DeepSeek, похитнула довіру до акцій, пов’язаних із сектором ШІ.

В агентстві нагадали, що вперше Nvidia досягла ринкової вартості в 1 трлн доларів у червні 2023 року і потроїла її менш ніж за рік, зробивши це швидше, ніж Apple і Microsoft - єдині інші американські компанії з капіталізацією понад 3 трлн доларів.

Наразі Microsoft є другою за вартістю компанією у США з ринковою капіталізацією 3,74 трлн доларів, а третьою є Apple - 3,14 трлн доларів.

За даними LSEG, вартість Nvidia наразі перевищує сукупну капіталізацію фондових ринків Канади та Мексики, а також перевищує загальну вартість усіх публічних компаній Великої Британії.

Фінансові показники компанії теж вражають. Так, у першому кварталі Nvidia зафіксувала загальний виторг у 44,1 млрд доларів, що на 69% більше, ніж роком раніше.

На другий квартал компанія прогнозує доходи в розмірі 45 млрд доларів із можливим відхиленням у межах ±2%. Результати за цей період Nvidia оприлюднить 27 серпня.

Нагадаємо, нещодавно Nvidia оголосила про припинення підтримки одразу трьох поколінь відеокарт.

Раніше компанія закликала уряд США послабити обмеження на експорт чіпів до КНР.

У травні Nvidia запустила у продаж відеокарту нового покоління.

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