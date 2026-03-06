Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні

Головне: Затримання : в Угорщині зупинили два інкасаторські авто Ощадбанку та 7 працівників. Вони перевозили з Австрії 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Що сталося, позиція Ощадбанку

Пізно ввечері 5 березня Ощадбанк заявив, що в Угорщині були затримані два інкасаторські автомобілі банку разом із сімома працівниками служби інкасації. У банку наголосили, що затримання відбулося безпідставно.

За даними GPS, автівки зараз перебувають у центрі Будапешта неподалік однієї з угорських силових структур.

Як з'ясувало РБК-Україна від джерел, йдеться про територію Антитерористичного центру Угорщини. Примітно, що в день операції угорський прем’єр Віктор Орбан особисто відвідував даний спеццентр.

Водночас місцеперебування самих співробітників банку поки невідоме. Консульський доступ до них Угорщина блокує.

Вночі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла українців у заручники та заволоділа коштами.

За даними Ощадбанку, в інкасаторських автомобілях перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Банк повідомив, що автівки здійснювали регулярний рейс з Австрії, відповідно до домовленостей між Raiffeisen Ban та Ощадбанком, а весь вантаж був оформлений згідно з міжнародними митними процедурами.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення людей і повернення майна.

Версія Угорщини

В Будапешті погоджуються, що авто перевозили цінності з Австрії до України. Втім, Податкова та митна служба Угорщини заявила, що причиною затримання буцімто стала "підозра у відмиванні грошей".

Угорська сторона стверджує, що "операцію міг курувати генерал СБУ у відставці. Але про кого саме йдеться угорці не кажуть.

Також Будапешт вимагає пояснень щодо загальних обсягів ввезення валюти Україною через їхню територію з початку року. Також угорська сторона опублікувала фото готівки та золота, захопленого в українських інкасаторів.

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, Будапешт підозрює, що "йдеться про гроші української військової мафії".

"У нас є кілька серйозних питань. По-перше, це величезна сума готівки, і виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Якщо це справді трансакція між банками, то виникає питання, чому банки не здійснюють переказ між собою, чому потрібно перевозити таку велику суму готівки, до того ж через Угорщину", - стверджує він.

Затриманих інкасаторів депортують

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що угорські митники встановили особи всіх семи українців, причетних до транспортування цінностей.

У Будапешті стверджують, що операцію нібито координував колишній генерал СБУ, а його заступником був ексмайор Повітряних сил України. Також, за версією угорської сторони, до перевезення могли бути залучені люди з військовим досвідом.

На підставі цих висновків угорська влада вирішила видворити всіх сімох затриманих українців із країни.

Нацбанк відправив команду до Будапешта

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що терміново відправив команду до Будапешта для прояснення ситуації.

"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", - заявив Пишний.

Паралельно НБУ опрацьовує звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

Нацбанк вимагає від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку.

Реакція української влади

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав дії Угорщини частиною внутрішньої політичної кампанії Орбана та шантажем.

"Список вимог Орбана щодо України цього ранку був особливо показовим. Це те, що зазвичай трапляється після того, як людей беруть у заручники: вимоги. Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Глава МЗС наголосив, що Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів та готує відповідні заходи на рівні ЄС, включаючи можливі санкції.

"Ми очікуємо рішучої реакції від наших партнерів", - додав він.

МЗС скликає іноземний дипкорпус і радить українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила.

"Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів. Посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години", - зазначив Тихий.

Як зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, захоплення українських заручників Угорщиною нагадує Москву в 90-х, і було б дещо дивним, якби це не сталося лише через кілька днів після візиту оточення Орбана до Кремля (глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нещодавно відвідав Москву).

"Український уряд вимагає негайного звільнення наших громадян. Ми вживемо відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності винних", - написала вона в соцмережі Х.

Нацполіція України почала розслідування

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за двома статтями:

ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 147 ККУ (захоплення заручників).

Поліцейські також звернулися до Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії.

Політична провокація Орбана. Що кажуть експерти

Політолог Володимир Фесенко вважає, що це свідома провокація Орбана, який хоче втягнути Україну в політичну війну перед виборами.

"Орбан хоче від нас, щоб конфлікт перейшов на вищий рівень. Щоб він був вже не просто інформаційним, а матеріальним, щоб він був вже конфліктом юридичним. Щоб з'явилися для Орбана приводи звинувачувати нас в антиугорських діях, не просто в тому, що його особисто ображають, а в тому, що от Україна там принижує угорців і так далі. Те, що він сам так робить, він про це казати не буде. Він хоче нас спровокувати", - пояснив Фесенко в коментарі РБК-Україна.

Він радить діяти виключно в правовому полі ЄС і уникати дзеркальних затримань угорців.

Зокрема відповідати через європейські інституції, які можуть нагадати прем’єру Угорщини про спільні правила ЄС. Також, за його словами, варто використовувати юридичні механізми всередині самої Угорщини.

Фесенко наголосив, що попри авторитарні прояви, Угорщина все ж не є повністю авторитарною державою і залишається частиною європейського правового простору.

Тому там не можуть безкінечно утримувати під вартою людей, тим більше іноземців, без належних процедур і правових підстав. А тому зрештою угорській владі доведеться звільнити українських громадян.

Якими є фінансові наслідки, що буде з готівкою в Україні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі РБК-Україна назвав ситуацію нестандартною, але некритичною.

Він зазначає, що це створить логістичні труднощі для Ощадбанку, але не призведе до критичного дефіциту валюти в касах, оскільки існують інші коридори.

Річ у тім, що валюту в Україну завозять кількома маршрутами - зокрема через Польщу, Словаччину та Молдову, тому у разі проблем на одному напрямку банки можуть переорієнтувати перевезення, пояснює Шевчишин.

За його словами, лише у січні в Україну ввезли близько 808 млн доларів готівкової валюти, тоді як середній обсяг восени становив приблизно 1,1-1,2 млрд доларів на місяць.

На цьому тлі затримана сума є значною, але становить лише близько 10-ї частини місячного обсягу ввезення готівки. Тож ідеться радше про нестандартну ситуацію з логістикою, ніж про загрозу для валютного ринку.

На додаток, залишається не відомим, куди саме ця готівка мала йти, оскільки є різні джерела. Аналітик наводить приклад, що обіг готівки через кордон відбувається й через валютні операції українців за кордоном.

Зокрема, у прикордонних регіонах сусідніх країн накопичується готівкова гривня, яку банки або фінансові установи згодом обмінюють і повертають у фінансову систему.

Саме тому такі перевезення можуть включати різні види валютних операцій, а не лише доставку готівки в каси банків.

Нагадаємо, що інцидент стався на тлі чергового загострення відносин між Україною та Угорщиною.

Будапешт вимагає безперебійного транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Орбан звинувачує Україну в штучних перешкодах.

Натомість Київ пояснює, що трубу пошкодили росіяни, і якщо угорці продовжують блокувати виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро, то вони не бачать сенсу у відновленні нафтопроводу, який і далі постачатиме нафту з РФ.