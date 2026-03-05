ua en ru
"Це не дипломатія": в Угорщині розлютилися через слова Зеленського про адресу Орбана

20:07 05.03.2026 Чт
2 хв
Будапешт заявив про "шантаж" і порушення всіх прийнятних норм
aimg Валерій Ульяненко
"Це не дипломатія": в Угорщині розлютилися через слова Зеленського про адресу Орбана Фото: Золтан Ковач (Getty Images)

Представник уряду Угорщини Золтан Ковач назвав "погрозою" слова президента України Володимира Зеленського про адресу угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря Угорщини з питань публічної дипломатії Ковача в X.

Читайте також: "Цинізм вражає": МЗС викликає представника Угорщини через піар Орбана на полонених

"Коли хтось погрожує видати адресу людини українським солдатам тільки тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита погроза", - наголосив він.

Ковач зазначив, що "погрози та шантаж" з боку президента України вийшли "далеко за межі будь-яких прийнятних норм".

"Це обурливо. Особисті емоції не мають місця в таких справах. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - сказано в його заяві.

Що передувало

Сьогодні, 5 березня, Володимир Зеленський заявив, що дасть адресу Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо той блокуватиме кредит на 90 млрд євро.

"Надіємось, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш з 90 мільярдів і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - сказав український президент.

Блокування допомоги Україні від ЄС

Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала угоду про надання кредиту для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Ці кошти мають забезпечити стабільність країни в умовах війни.

Однак Угорщина заблокувала фінансування - Будапешт висунув ультиматум: кредит схвалять лише після того, як Україна відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Про таку позицію офіційно заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто.

Зазначимо, заяви Орбана на адресу України пов’язують із наближенням парламентських виборів в Угорщині. Зокрема, він використовує образ "зовнішнього ворога" та іноземний тиск як частину передвиборчої стратегії.

Сьогодні прем'єр Угорщини вчергове звинуватив Україну у нібито блокуванні роботи нафтопроводу "Дружба" і пригрозив відновити її силою. У своїх обіцянках Орбан зазначив, що "не буде ніяких компромісів" і він "силою зламає українську нафтову блокаду".

