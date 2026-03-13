Скандал у Steam: українці вимагають заблокувати російську гру про бої за Гостомель

Гра про бої за Київ

Згідно з інформацією на сторінці проекту в Steam, реліз стратегії в реальному часі заплановано на 24 березня.

Розробники стверджують, що гра присвячена подіям початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Сюжет кампанії включає шість місій, які мають відтворювати події навколо аеродрому в Гостомелі.

Зокрема, йдеться про період від висадки російського десанту в аеропорту імені Антонова до виведення російських військ із регіону наприкінці березня 2022 року.

Як розробники описують проєкт

Творці гри заявляють, що сучасні відеоігри можуть виступати одним зі способів передачі інформації про події у світі.

"Планета сповнена воєн - це болюча тема для всіх. Адже світ влаштований так, що щодня ми бачимо наслідки навіть віддалених конфліктів. Ми бачимо їх по телевізору в новинах, ми бачимо їх поруч із собою у вигляді біженців. Сучасні ігри - це не просто розвага, це ще одна форма медіа, ще один спосіб передавання інформації, часто навіть ефективніший за найдокладніші аналітичні статті чи новини".

Також розробники стверджують, що прагнули максимально детально відтворити події тих днів, використовуючи відеозаписи, фотографії та різні документи.

Інша назва для російської аудиторії

Для російської аудиторії проєкт планують поширювати під назвою "Гостомельські богатирі".

В описі йдеться про те, що сюжет заснований на подіях початкового періоду так званої "сво".

За словами авторів проєкту, при створенні гри було вивчено численні відеозаписи з камер спостереження, матеріали репортажів і свідчення учасників подій.

Реакція української спільноти

Поява сторінки гри викликала хвилю критики серед українських користувачів. Вони закликають адміністрацію Steam видалити проєкт, вважаючи його інструментом пропаганди.

Після появи гри на платформі користувачі також почали закликати інших геймерів подавати скарги через спеціальну форму на сторінці проєкту.

Репутація розробників

Студія Cats Who Play раніше випускала проєкти, пов'язані з військовими конфліктами, серед яких ігри "Сирія: російська буря" і "Сирія: повернення в Пальміру".

Також компанія працювала над проєктом "Передній край", де описується умовний військовий конфлікт між Росією і США.