Скандал в Steam: украинцы требуют заблокировать российскую игру о боях за Гостомель

Игра о боях за Киев

Согласно информации на странице проекта в Steam, релиз стратегии в реальном времени запланирован на 24 марта.

Разработчики утверждают, что игра посвящена событиям начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Сюжет кампании включает шесть миссий, которые должны воспроизводить события вокруг аэродрома в Гостомеле.

В частности, речь идет о периоде от высадки российского десанта в аэропорту имени Антонова до вывода российских войск из региона в конце марта 2022 года.

Как разработчики описывают проект

Создатели игры заявляют, что современные видеоигры могут выступать одним из способов передачи информации о событиях в мире.

"Планета полна войн – это болезненная тема для всех. Ведь мир устроен так, что каждый день мы видим последствия даже отдаленных конфликтов. Мы видим их по телевизору в новостях, мы видим их рядом с собой в виде беженцев. Современные игры — это не просто развлечение, это еще одна форма медиа, еще один способ передачи информации, часто даже более эффективный, чем самые подробные аналитические статьи или новости".

Также разработчики утверждают, что стремились максимально подробно воспроизвести события тех дней, используя видеозаписи, фотографии и различные документы.

Другое название для российской аудитории

Для российской аудитории проект планируется распространять под названием "Гостомельские богатыри".

В описании говорится, что сюжет основан на событиях начального периода так называемой "сво".

По словам авторов проекта, при создании игры были изучены многочисленные видеозаписи с камер наблюдения, материалы репортажей и свидетельства участников событий.

Реакция украинского сообщества

Появление страницы игры вызвало волну критики среди украинских пользователей. Они призывают администрацию Steam удалить проект, считая его инструментом пропаганды.

После появления игры на платформе пользователи также начали призывать других геймеров подавать жалобы через специальную форму на странице проекта.

Репутация разработчиков

Студия Cats Who Play ранее выпускала проекты, связанные с военными конфликтами, среди которых игры "Сирия: русская буря" и "Сирия: возвращение в Пальмиру".

Также компания работала над проектом "Передний край", где описывается условный военный конфликт между Россией и США.