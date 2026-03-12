Росія наступає на Суми? У РНБО відреагували на вкид пропаганди Кремля
Російська пропаганда стверджує, що армія РФ нібито наступає на Суми. Насправді ситуація в Сумській області для ворога складається зовсім по-іншому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Коваленко наголосив, що в Сумській області російське угруповання "Сєвєр" не досягло поставлених завдань у 2025 році. Тепер же ворог намагається видавати за великі здобутки точковий захід у покинуті села, що розташовані неподалік від кордону.
В окремих випадках такі спроби просування росіян зупиняють українські захисники, ворог зазнає великих втрат. Також місцями війська РФ нав'язують бої, щоб показати "виконання" завдання зі створення "буферної зони".
"Це завдання вони вже провалили. І, що важливо, їхня пропаганда спекулює, що це наступ на Суми. Ні, це ніякий не наступ на Суми", - написав керівник ЦПД.
"Наступ" на Суми
Варто зауважити, що про "наступ" на Суми активно пишуть російські ЗМІ. Так вони підносять нібито просування російських військ у Сумській області.
При цьому Міноборони РФ у своїй звичайній манері хвалиться "захопленням" шести населених пунктів у регіоні.
Як пояснив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко, за допомогою активізації в Сумській області росіяни хочуть відтягнути частину українських воїнів з півдня і сходу.
Ворог намагається закріпитися в невеликих прикордонних селах.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в Сумській області, нещодавно зазначив, що жодних ризиків для регіону немає.