Росія наступає на Суми? У РНБО відреагували на вкид пропаганди Кремля

Російська пропаганда стверджує, що армія РФ нібито наступає на Суми. Насправді ситуація в Сумській області для ворога складається зовсім по-іншому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

Коваленко наголосив, що в Сумській області російське угруповання "Сєвєр" не досягло поставлених завдань у 2025 році. Тепер же ворог намагається видавати за великі здобутки точковий захід у покинуті села, що розташовані неподалік від кордону.

В окремих випадках такі спроби просування росіян зупиняють українські захисники, ворог зазнає великих втрат. Також місцями війська РФ нав'язують бої, щоб показати "виконання" завдання зі створення "буферної зони".

"Це завдання вони вже провалили. І, що важливо, їхня пропаганда спекулює, що це наступ на Суми. Ні, це ніякий не наступ на Суми", - написав керівник ЦПД.