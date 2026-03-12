ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія наступає на Суми? У РНБО відреагували на вкид пропаганди Кремля

20:00 12.03.2026 Чт
2 хв
Що насправді відбувається в Сумській області?
aimg Іван Носальський
Росія наступає на Суми? У РНБО відреагували на вкид пропаганди Кремля Ілюстративне фото: росіяни намагаються створити "буферну зону" у Сумській області (Getty Images)

Російська пропаганда стверджує, що армія РФ нібито наступає на Суми. Насправді ситуація в Сумській області для ворога складається зовсім по-іншому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Читайте також: Сумщина під прицілом? Навіщо РФ промацує кордон і чи зможе створити "буферну зону"

Коваленко наголосив, що в Сумській області російське угруповання "Сєвєр" не досягло поставлених завдань у 2025 році. Тепер же ворог намагається видавати за великі здобутки точковий захід у покинуті села, що розташовані неподалік від кордону.

В окремих випадках такі спроби просування росіян зупиняють українські захисники, ворог зазнає великих втрат. Також місцями війська РФ нав'язують бої, щоб показати "виконання" завдання зі створення "буферної зони".

"Це завдання вони вже провалили. І, що важливо, їхня пропаганда спекулює, що це наступ на Суми. Ні, це ніякий не наступ на Суми", - написав керівник ЦПД.

"Наступ" на Суми

Варто зауважити, що про "наступ" на Суми активно пишуть російські ЗМІ. Так вони підносять нібито просування російських військ у Сумській області.

При цьому Міноборони РФ у своїй звичайній манері хвалиться "захопленням" шести населених пунктів у регіоні.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко, за допомогою активізації в Сумській області росіяни хочуть відтягнути частину українських воїнів з півдня і сходу.

Ворог намагається закріпитися в невеликих прикордонних селах.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в Сумській області, нещодавно зазначив, що жодних ризиків для регіону немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РНБО Суми Сумська область Війська РФ Війна в Україні
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком