Скандал з Signal: телефонний номер Гегсета був у публічному доступі, - NYT

Особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який використовувався в чатах Signal, був у відкритому доступі у мережі ще в березні. Це створило потенційні ризики для національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як повідомляє видання, номер телефону Гегсета можна було знайти в WhatsApp, Facebook і спортивних сайтах. Це був той самий номер, через який глава Пентагону, використовуючи месенджер Signal, оприлюднив дані про американські удари по хуситах в Ємені.

За словами експертів із кібербезпеки, пристрій, яким користується міністр оборони, має бути максимально захищеним.

"Шансів, що ніхто не намагався встановити шпигунське ПЗ на його телефон, немає. Він входить до п’ятірки, ймовірно, найбільших у світі цілей для шпигунства", - заявив колишній директор Національного центру контррозвідки США Майк Кейсі.

Колишні та чинні посадовці наголошують, що навіть працівникам нижчих рівнів заборонено використовувати особисті телефони для роботи, а для високопосадовців таке правило є обов'язковим.

Також зазначається, що Гегсет реєструвався зі своїм особистим номером на Airbnb, Microsoft Teams і Sleeper.com, що створювало додаткові цифрові сліди.

Фахівці додали, що зараз понад 75 країн мають доступ до комерційного шпигунського ПЗ, а такі системи, як Pegasus, можуть зламувати телефони без участі користувача (так звані "атаки без кліків").

Попри шифрування в Signal, шкідливе ПЗ могло зчитувати те, що Гегсет друкував, ще до відправки повідомлень.

Декілька чиновників з питань оборони та безпеки заявили, що для держслужбовців стало звичною справою залишати собі особисті мобільні телефони, коли вони приходять на посаду. Але вони не повинні використовувати їх для офіційних справ, як це зробив Гегсет.

Окрім того, навіть урядовцям низького рівня наказано не використовувати свої особисті мобільні телефони та ноутбуки для справ, пов’язаних з роботою.