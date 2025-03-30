ua en ru
Нд, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп заявив, що не буде "звільняти людей" через скандал з Signal

Неділя 30 березня 2025 06:45
UA EN RU
Трамп заявив, що не буде "звільняти людей" через скандал з Signal Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Дональд Трамп пообіцяв нікого не звільняти через скандал про листування в месенджері Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по хуситах у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Таким чином американський лідер підтвердив дані західних ЗМІ, що Білий дім не збирається звільняти радника з національної безпеки Майка Волца, який раніше відкрито взяв на себе відповідальність за ненавмисне додавання журналіста у груповий чат при обговоренні атаки на хуситів.

"Я не звільняю людей через фейкові новини або через полювання на відьом", - наголосив Трамп в інтерв’ю Крістен Велкер з NBC News.

Він також сказав, що довіряє Волцу та главі Пентагону Піту Хегсету.

Раніше, відповідаючи на запитання, чи були розмови про звільнення його радника з нацбезпеки, Трамп наполягав, що "ніколи цього не чув".

Скандал щодо витоку в Signal

Неодавно у Штатах спалахнув гучний скандал через те, що Волц ненавмисно додав редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до групового обговорення високопосадовцями у чаті в Signal плану завдання авіаударів по хуситах у Ємені.

Після цього The Atlantic опублікувала статтю про такий витік данних, яка шокувала істеблішмент національної безпеки.

Детальніше про цей інцидент - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Додамо, вчора видання Politico писало, що віце-президент США Джей Ді Венс запропонував Трампу звільнити Волца.

Джерела західних ЗМІ розповіли, що американський президент погодився з тим, що Волц припустився помилки, але Трамп зрештою вирішив його не звільняти з однієї причини - не дати "ліберальним ЗМІ" і демократам приводу заявляти про свою правоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Витік даних
NEWS
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна