Трамп заявив, що не буде "звільняти людей" через скандал з Signal

Президент США Дональд Трамп пообіцяв нікого не звільняти через скандал про листування в месенджері Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по хуситах у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Таким чином американський лідер підтвердив дані західних ЗМІ, що Білий дім не збирається звільняти радника з національної безпеки Майка Волца, який раніше відкрито взяв на себе відповідальність за ненавмисне додавання журналіста у груповий чат при обговоренні атаки на хуситів.

"Я не звільняю людей через фейкові новини або через полювання на відьом", - наголосив Трамп в інтерв’ю Крістен Велкер з NBC News.

Він також сказав, що довіряє Волцу та главі Пентагону Піту Хегсету.

Раніше, відповідаючи на запитання, чи були розмови про звільнення його радника з нацбезпеки, Трамп наполягав, що "ніколи цього не чув".

Скандал щодо витоку в Signal

Неодавно у Штатах спалахнув гучний скандал через те, що Волц ненавмисно додав редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до групового обговорення високопосадовцями у чаті в Signal плану завдання авіаударів по хуситах у Ємені.

Після цього The Atlantic опублікувала статтю про такий витік данних, яка шокувала істеблішмент національної безпеки.

Детальніше про цей інцидент - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Додамо, вчора видання Politico писало, що віце-президент США Джей Ді Венс запропонував Трампу звільнити Волца.

Джерела західних ЗМІ розповіли, що американський президент погодився з тим, що Волц припустився помилки, але Трамп зрештою вирішив його не звільняти з однієї причини - не дати "ліберальним ЗМІ" і демократам приводу заявляти про свою правоту.