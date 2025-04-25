Скандал с Signal: телефонный номер Хегсета был в публичном доступе, - NYT

Личный номер телефона министра обороны США Пита Хегсета, который использовался в чатах Signal, был в открытом доступе в сети еще в марте. Это создало потенциальные риски для национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как сообщает издание, номер телефона Хегсета можно было найти в WhatsApp, Facebook и спортивных сайтах. Это был тот самый номер, через который глава Пентагона, используя мессенджер Signal, обнародовал данные об американских ударах по хуситам в Йемене.

По словам экспертов по кибербезопасности, устройство, которым пользуется министр обороны, должно быть максимально защищенным.

"Шансов, что никто не пытался установить шпионское ПО на его телефон, нет. Он входит в пятерку, вероятно, крупнейших в мире целей для шпионажа", - заявил бывший директор Национального центра контрразведки США Майк Кейси.

Бывшие и действующие чиновники отмечают, что даже работникам низших уровней запрещено использовать личные телефоны для работы, а для чиновников такое правило является обязательным.

Также отмечается, что Хегсет регистрировался со своим личным номером на Airbnb, Microsoft Teams и Sleeper.com, что создавало дополнительные цифровые следы.

Специалисты добавили, что сейчас более 75 стран имеют доступ к коммерческому шпионскому ПО, а такие системы, как Pegasus, могут взламывать телефоны без участия пользователя (так называемые "атаки без кликов").

Несмотря на шифрование в Signal, вредоносное ПО могло считывать то, что Хегсет печатал, еще до отправки сообщений.

Несколько чиновников по вопросам обороны и безопасности заявили, что для госслужащих стало привычным делом оставлять себе личные мобильные телефоны, когда они приходят на должность. Но они не должны использовать их для официальных дел, как это сделал Хегсет.

Кроме того, даже чиновникам низкого уровня приказано не использовать свои личные мобильные телефоны и ноутбуки для дел, связанных с работой.