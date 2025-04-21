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"Чудово справляється зі своєю роботою": Трамп підтримав Гегсета на тлі скандалу з Signal

Понеділок 21 квітня 2025 20:52
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"Чудово справляється зі своєю роботою": Трамп підтримав Гегсета на тлі скандалу з Signal Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп висловив довіру міністру оборони Піту Гегсету на тлі повідомлень ЗМІ про те, що глава Пентагону поділився інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Трамп заявив, що Гегсет "чудово справляється зі своєю роботою", незважаючи на те, що на нього нападають "незадоволені співробітники".

"Запитайте у хуситів, скільки там дисфункції", - сказав Трамп журналістам.

Новий скандал з главою Пентагону

Нагадаємо, сьогодні газета The New York Times повідомила, що міністр оборони Піт Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal. У ньому брали участь його дружина, брат і особистий адвокат.

Пізніше у Пентагоні назвали фейковою цю публікацію та оголосили інформацію в чаті Signal "несекретною".

"ЗМІ, які ненавидять Трампа, продовжують одержимо знищувати будь-кого, хто прихильний до програми президента Трампа. Цього разу New York Times - і всі інші фейкові новинні агентства, які повторюють їхнє сміття - з ентузіазмом беруть скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті", - заявив радник глави Пентагону.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Піт Гегсет
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