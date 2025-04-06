Волц випадково додав журналіста в закритий чат через плутанину з контактами, - The Guardian

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц додав журналіста до закритого Signal-чату через плутанину. Як з'ясувало розслідування, кілька місяців тому він помилково зберіг його номер під іменем іншої особи, яку насправді хотів додати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, ця помилка стала однією з кількох, які виявили під час внутрішнього розслідування Білого дому. Воно показало ланцюг недоглядів, які почалися ще під час передвиборчої кампанії 2024 року та лишались непоміченими до моменту створення чату минулого місяця.

Перевірка з боку ІТ-відділу Білого дому з'ясувала, що Волц зберіг номер редактора Atlantic Джеффрі Голдберга після того, як останній надіслав електронного листа кампанії Дональда Трампа ще у жовтні минулого року.

Плутанина з контактами

За словами трьох поінформованих осіб, Голдберг звернувся до кампанії зі статтею, що критикувала Трампа за його ставлення до поранених військовослужбовців. Щоб спростувати матеріал, кампанія звернулась до Волца.

Лист Голдберга переслали тодішньому речнику кампанії Браяну Г'юзу. Той скопіював вміст листа - включно з підписом, де був вказаний номер телефону Голдберга - і вставив його у текстове повідомлення, яке надіслав Волцу. Той врешті не зателефонував Голдбергу. Але, як виявилося, випадково зберіг його номер на своєму iPhone під ім’ям самого Г'юза, який нині є речником Ради нацбезпеки США.

Функція iPhone

За словами представників Білого дому, номер було збережено помилково через функцію “оновлення пропозицій контактів” на iPhone Волца. Один зі співрозмовників пояснив виданню, що це та функція, яка дозволяє iPhone автоматично додати невідомий номер до вже існуючого контакту, якщо алгоритм вважає, що вони пов’язані.

Помилку не помітили до березня цього року, коли Волц намагався додати до групового чату Signal Г'юза, але натомість додав номер Голдберга.