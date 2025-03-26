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Скандал із Signal: опубліковано нові повідомлення з планами ударів США по Ємену

Середа 26 березня 2025 16:47
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Скандал із Signal: опубліковано нові повідомлення з планами ударів США по Ємену Ілюстративне фото: США атакували Ємен (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Головред The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував нові повідомлення із секретного чату американських чиновників. Вони стосувалися планів США щодо атаки на Ємен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Згідно зі скріншотами, які показало видання, лише за півгодини до початку американської операції 15 березня в секретному чаті топ-чиновників США в Signal, куди помилково додали Голдберга, розпочалася переписка. Глава Пентагону Піт Гегсет написав про детальні плани американців, які стосувалися вильоту винищувачів F-18, вильоту дронів MQ-9, а також застосування ракет Tomahawk.

Фото: скріншоти листування чиновників США (theatlantic.com)

Зокрема, міністр оборони США писав про те, що винищувачі мали вилетіти о 12:15 за східним часом (18:15 за київським), а вже о 13:45 (19:45 за київським) планувався запуск ударних безпілотників.

The Atlantic пише, що якби така інформація потрапила до рук ворогів або необережної людини, то у хуситів була б можливість підготуватися до атаки, а наслідки для американських пілотів могли стати "катастрофічними".

При цьому президент США Дональд Трамп вважає, що така ситуація є всього лише "промахом". А Білий дім і директор ЦРУ Джон Реткліфф наполягають, що жодної секретної інформації в чаті розкрито не було.

Скандал із Signal

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц випадково додав у чат топчиновників у сфері національної безпеки журналіста Джеффрі Голдберга.

У цьому чаті чиновники обговорювали свої плани ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Після інциденту прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт запевнила, що військові плани американців у цьому чаті нібито не обговорювалися.

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Сполучені Штати Америки Ємен Білий дім Дональд Трамп
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