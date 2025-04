Скандал у Пентагоні: інформацію Гегсета в чаті Signal оголосили "несекретною"

Парнелл оголосив "фейковою" останню публікацію New York Times. У ній ідеться про те, що Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal, у якому брали участь його дружина, брат і особистий адвокат.

"ЗМІ, які ненавидять Трампа, продовжують одержимо знищувати будь-кого, хто прихильний до програми президента Трампа. Цього разу New York Times - і всі інші фейкові новинні агентства, які повторюють їхнє сміття - з ентузіазмом беруть скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті", - заявив радник глави Пентагону.

При цьому Парнелл не став заперечувати існування цього чату. Йдеться лише про те, що Гегсет не публікував у чатах Signal секретної інформації.

"У жодному чаті Signal не було жодної секретної інформації, незалежно від того, як вони намагаються написати цю історію. Правда в тому, що Управління міністра оборони продовжує ставати сильнішим і ефективнішим у виконанні програми президента Трампа", - йдеться в заяві.

Інформація в чатах

Раніше Гегсет уже заявляв, що його інформація в чаті Signal, створеному радником президента Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцем, не була секретною. Тоді в чат був помилково включений редактор The Atlantic.

Це закінчилося тим, що The Atlantic опублікував майже повний текст чату 15 березня, в якому Гегсет ділиться планами результатами ударів по хуситах у режимі реального часу.

Згідно з останньою публікацією The New York Times, інформація, якою Гегсет поділився в чаті Signal, містила в собі розклад польотів винищувачів F/A-18 Hornet, націлених на хуситів у Ємені. Це, по суті, ті самі плани атак, якими він поділився в іншому чаті Signal 15 березня, того самого дня, в якому помилково брав участь редактор The Atlantic.