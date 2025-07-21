Скандал з обшуками в НАБУ: в СБУ зробили заяву щодо доступу до секретних справ

Як заявили в СБУ, мета перевірки – оцінити, як у САП дотримуються законодавства про державну таємницю.

У відомстві наголосили, що усе відбувається законно.

"Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю". Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому", - йдеться у заяві.

У СБУ також назвали безпідставними й маніпулятивними заяви про можливе розкриття співробітниками служби даних щодо діяльності НАБУ та САП. За їх словами, йдеться лише про звичайну планову перевірку на предмет дотримання режиму секретності.

Крім того, у Службі безпеки окремо наголосили, що в окремих випадках, коли існує ризик витоку інформації, українське законодавство дозволяє проводити невідкладні слідчі дії без рішення суду. Це стосується насамперед ситуацій, пов’язаних із загрозами національній безпеці та співпрацею з країною-агресором.