Скандал с обысками в НАБУ: в СБУ сделали заявление о доступе к секретным делам

Как заявили в СБУ, цель проверки - оценить, как в САП соблюдают законодательство о государственной тайне.

В ведомстве отметили, что все происходит законно.

"Исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне". Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом", - говорится в заявлении.

В СБУ также назвали безосновательными и манипулятивными заявления о возможном раскрытии сотрудниками службы данных о деятельности НАБУ и САП. По их словам, речь идет лишь об обычной плановой проверке на предмет соблюдения режима секретности.

Кроме того, в Службе безопасности отдельно отметили, что в отдельных случаях, когда существует риск утечки информации, украинское законодательство позволяет проводить неотложные следственные действия без решения суда. Это касается прежде всего ситуаций, связанных с угрозами национальной безопасности и сотрудничеством со страной-агрессором.