Скандал в ОБСЄ: до місії спостерігачів в Угорщині потрапила експерекладачка Путіна

Угорські правозахисники закликали ОБСЄ змінити склад делегації для спостереження за виборами в Угорщині. В складі делегації опинилася росіянка Дар'я Боярська, вона перебуває під санціями та пов'язана з Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Боярська, старша радниця Парламентської асамблеї ОБСЄ та колишня перекладачка російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями в Польщі. У 2022 році Польща внесла Боярську до санкційного списку та заборонила в'їзд, заявивши, що її діяльність створює ризик провокацій, які шкодять міжнародному становищу країни.

Проте це не завадило чиновникам ОБСЄ включити її до складу делегації, яка буде спостерігати за перебігом виборів в Угорщині. Угорський Гельсінський комітет (УГК) вже заявив, що участь в делегації людини, яка роками працювала на Путіна, підриває атмосферу довіри та конфіденційності під час моніторингу виборів.

Зі свого боку, в ПА ОБСЄ назвали занепокоєння правозахисників "безпідставними". Речник організації Нейт Перрі заявив, що Боярська, мовляв, є професійною службовицею, яка дотримується кодексу поведінки та вимог щодо конфіденційності. Наразі організація не планує усувати її від виконання обов'язків в Угорщині.