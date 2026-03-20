Скандал в ОБСЕ: в миссию наблюдателей в Венгрии попала экс-переводчик Путина

Венгерские правозащитники призвали ОБСЕ изменить состав делегации для наблюдения за выборами в Венгрии. В составе делегации оказалась россиянка Дарья Боярская, она находится под санкциями и связана с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Боярская, старший советник Парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывшая переводчица российского диктатора Владимира Путина, находится под санкциями в Польше. В 2022 году Польша внесла Боярскую в санкционный список и запретила въезд, заявив, что ее деятельность создает риск провокаций, которые вредят международному положению страны.

Однако это не помешало чиновникам ОБСЕ включить ее в состав делегации, которая будет наблюдать за ходом выборов в Венгрии. Венгерский Хельсинский комитет (УГК) уже заявил, что участие в делегации человека, который годами работал на Путина, подрывает атмосферу доверия и конфиденциальности во время мониторинга выборов.

Со своей стороны, в ПА ОБСЕ назвали беспокойство правозащитников "безосновательными". Представитель организации Нейт Перри заявил, что Боярская, мол, является профессиональной служащей, которая придерживается кодекса поведения и требований по конфиденциальности. Сейчас организация не планирует отстранять ее от выполнения обязанностей в Венгрии.