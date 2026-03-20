ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Скандал в ОБСЕ: в миссию наблюдателей в Венгрии попала экс-переводчик Путина

20:59 20.03.2026 Пт
2 мин
Наличие санкций не помешало ОБСЕ включить ее в состав наблюдателей
aimg Антон Корж
Скандал в ОБСЕ: в миссию наблюдателей в Венгрии попала экс-переводчик Путина

Венгерские правозащитники призвали ОБСЕ изменить состав делегации для наблюдения за выборами в Венгрии. В составе делегации оказалась россиянка Дарья Боярская, она находится под санкциями и связана с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Венгрия против Украины: Орбан обвинил Киев во вмешательстве в выборы

Боярская, старший советник Парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывшая переводчица российского диктатора Владимира Путина, находится под санкциями в Польше. В 2022 году Польша внесла Боярскую в санкционный список и запретила въезд, заявив, что ее деятельность создает риск провокаций, которые вредят международному положению страны.

Однако это не помешало чиновникам ОБСЕ включить ее в состав делегации, которая будет наблюдать за ходом выборов в Венгрии. Венгерский Хельсинский комитет (УГК) уже заявил, что участие в делегации человека, который годами работал на Путина, подрывает атмосферу доверия и конфиденциальности во время мониторинга выборов.

Со своей стороны, в ПА ОБСЕ назвали беспокойство правозащитников "безосновательными". Представитель организации Нейт Перри заявил, что Боярская, мол, является профессиональной служащей, которая придерживается кодекса поведения и требований по конфиденциальности. Сейчас организация не планирует отстранять ее от выполнения обязанностей в Венгрии.

Выборы в Венгрии: что происходит

Друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан стоит перед реальной перспективой потерять власть - впервые за много лет. Хотя рейтинги не отражают реальной картины - преимущество оппозиционной "Тисы" видно на уровне страны, но выборы решаются в одномандатных округах - угроза для Орбана очень велика.

Чтобы спасти свою власть, Орбан активно использует на выборах тематику Украины. Фактически, он "лепит" из Украины "врага Венгрии". А Россия тайно запустила дезинформационную кампанию в Венгрии - чтобы перед выборами 12 апреля укрепить позиции Орбана и подорвать его главного соперника, лидера оппозиции Петера Мадьяра.

Больше о выборах читайте в материале РБК-Украина: "Спецназ, ГРУ и компромат. Как Орбан цепляется за власть за месяц до выборов в Венгрии".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОБСЕ Российская Федерация Венгрия
