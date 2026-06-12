Скандал з НМТ в Одесі: скільки учасників вимагають перескладання після 13-годинного іспиту

Зі 1349 вступників, які складали НМТ на Одещині 8 червня, 105 осіб подали заяви на участь у додатковій сесії. При цьому лише третина тимсачових екзименаційних центрів у регіоні розташована в укриттях, що створює загрозу повторення ситуації із 13-годиним складанням іспиту.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в УЦОЯО.

Головне: Результати перескладання: зі 1349 вступників, які прийшли на НМТ на Одещині 8 червня, 105 осіб уже подали заяви на участь у додатковій сесії через втому та стрес.

зі 1349 вступників, які прийшли на НМТ на Одещині 8 червня, 105 осіб уже подали заяви на участь у додатковій сесії через втому та стрес. Анулювання балів: після допуску до додаткової сесії результати першої спроби абітурієнтів будуть офіційно анульовані.

після допуску до додаткової сесії результати першої спроби абітурієнтів будуть офіційно анульовані. Проблема безпеки: лише 33% екзаменаційних центрів в Одеській області облаштовані в укриттях, що залишає ризик затяжних тривог для більшості вступників.

лише 33% екзаменаційних центрів в Одеській області облаштовані в укриттях, що залишає ризик затяжних тривог для більшості вступників. Регламент скарг: у разі порушень РЦОЯО перевіряє дії персоналу ТЕЦ на основі протоколів та пояснювальних записок.

Перескладання НМТ на Одещині

В УЦОЯО визнають, що тривале перебування в тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) через безпекову ситуацію виснажує вступників. У відомстві наголошують, що їхня основна мета - забезпечити прозорий доступ до освіти, попри умови повномасштабної війни.

"Учасникам та учасницям, які не змогли завершити тестування через обставини, пов'язані з повітряними тривогами, зокрема через втому, погіршення самопочуття або психоемоційний стан, було повідомлено про можливість участі в додаткових сесіях НМТ", - заявиали у УЦОЯО.

За офіційними даними, 8 червня на Одещині на іспит прибули 1349 вступників, з яких 105 осіб уже подали заяви на перескладання. Після того, як апеляційна комісія схвалить допуск до додаткової сесії, результати попереднього тестування будуть офіційно анульовані.

Хто контролює дії організаторів та чи можна подати скаргу

На питання, хто несе відповідальність за коректність дій персоналу в екзаменаційних центрах, в УЦОЯО зазначають, що весь персонал проходить ретельну підготовку. У разі форс-мажорів працівники діють згідно із затвердженим наказом регламентом, а за потреби консультуються з регіональними центрами (РЦОЯО).

Якщо вступник вважає, що під час іспиту була порушена процедура, він має право подати скаргу.

"У разі надходження скарг від учасників щодо порушення процедури, РЦОЯО здійснює ретельну перевірку коректності дій персоналу ТЕЦ. Фахівці аналізують аудиторні протоколи, картки спостереження, а також отримують офіційні пояснювальні записки від відповідальних осіб та інструкторів", - підкреслюють у центрі.

Як діяти при форс-мажорних обставинах під час НМТ (інфографіка)

Скільки центрів тестування облаштовані в укриттях

Безпека вступників залишається пріоритетом. За інформацією УЦОЯО, станом на 2026 рік, в Одеській області 33% тимчасових екзаменаційних центрів розташовані безпосередньо в укриттях цивільного захисту.

Додамо, що облаштування ТЕЦ лежить на УЦОЯО спільно із освітніми закладами і міськими адміністраціями.

"Створення ТЕЦ в укриттях прямо залежать від матеріально-технічної бази конкретних освітніх установ, наявності приміщень, що відповідали б усім вимогам, які ставлять до ТЕЦ", - пояснюють у відомстві.