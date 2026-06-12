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Скандал с НМТ в Одессе: сколько участников требуют пересдачи после 13-часового экзамена

13:56 12.06.2026 Пт
3 мин
Как много экзаменационных центров обустроены в укрытиях?
aimg Василина Копытко
Скандал с НМТ в Одессе: сколько участников требуют пересдачи после 13-часового экзамена При подаче заявления на дополнительную сессию результаты основной отменяют (фото: Getty Images)
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Из 1349 абитуриентов, сдававших НМТ в Одесской области 8 июня, 105 человек подали заявления на участие в дополнительной сессии. При этом только треть временных экзаменационных центров в регионе расположена в укрытиях.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в УЦОКО.

Главное:

  • Результаты пересдачи: из 1349 абитуриентов, которые пришли на НМТ в Одесской области 8 июня, 105 человек уже подали заявления на участие в дополнительной сессии из-за усталости и стресса.
  • Аннулирование баллов: после допуска к дополнительной сессии результаты первой попытки абитуриентов будут официально аннулированы.
  • Проблема безопасности: только 33% экзаменационных центров в Одесской области обустроены в укрытиях, что оставляет риск затяжных тревог для большинства поступающих.
  • Регламент жалоб: в случае нарушений РЦОКО проверяет действия персонала ВЭЦ на основе протоколов и объяснительных записок.

Пересдача НМТ в Одесской области

В УЦОКО признают, что длительное пребывание во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) из-за ситуации с безопасностью истощает поступающих. В ведомстве отмечают, что их основная цель - обеспечить прозрачный доступ к образованию, несмотря на условия полномасштабной войны.

"Участникам и участницам, которые не смогли завершить тестирование из-за обстоятельств, связанных с воздушными тревогами, в частности из-за усталости, ухудшения самочувствия или психоэмоционального состояния, было сообщено о возможности участия в дополнительных сессиях НМТ", - заявили в УЦОКО.

По официальным данным, 8 июня в Одесской области на экзамен прибыли 1349 абитуриентов, из которых 105 человек уже подали заявления на пересдачу. После того, как апелляционная комиссия одобрит допуск к дополнительной сессии, результаты предварительного тестирования будут официально аннулированы.

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Кто контролирует действия организаторов и можно ли подать жалобу

На вопрос, кто несет ответственность за корректность действий персонала в экзаменационных центрах, в УЦОКО отмечают, что весь персонал проходит тщательную подготовку. В случае форс-мажоров работники действуют согласно утвержденному приказом регламенту, а при необходимости консультируются с региональными центрами (РЦОКО).

Если поступающий считает, что во время экзамена была нарушена процедура, он имеет право подать жалобу.

"В случае поступления жалоб от участников о нарушении процедуры, РЦОКО осуществляет тщательную проверку корректности действий персонала ВЭЦ. Специалисты анализируют аудиторные протоколы, карточки наблюдения, а также получают официальные объяснительные записки от ответственных лиц и инструкторов", - подчеркивают в центре.

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Сколько центров тестирования обустроены в укрытиях

Безопасность поступающих остается приоритетом. По информации УЦОКО, по состоянию на 2026 год, в Одесской области 33% временных экзаменационных центров расположены непосредственно в укрытиях гражданской защиты.

Добавим, что обустройство ВЭЦ лежит на УЦОКО совместно с образовательными учреждениями и городскими администрациями.

"Создание ВЭЦ в укрытиях напрямую зависят от материально-технической базы конкретных образовательных учреждений, наличия помещений, которые отвечали бы всем требованиям, которые ставят к ВЭЦ", - объясняют в ведомстве.

Скандал с 13-часовым НМТ в Одессе

Напомним, что 8 июня в Одессе из-за воздушных тревог тестирование по НМТ длилось почти 13 часов. При этом участники находились много времени в укрытии без надлежащих условий. Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе - Верховная Рада инициировала обсуждение случая с главой УЦОКО Татьяной Вакуленко.

В МОН тоже отреагировали на событие, отметив, что если суммарная продолжительность воздушных тревог во время двух этапов тестирования превышает 2,5 часа, ответственные за временные экзаменационные центры вместе с региональным центром оценивания качества образования принимают решение о целесообразности продолжения тестирования.

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