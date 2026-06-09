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Скандал із НМТ в Одесі: у Міносвіти пояснили, чому іспит тривав 13 годин

23:03 09.06.2026 Вт
2 хв
Чому тестування не припинили після багатогодинних повітряних тривог?
aimg Марія Науменко
Скандал із НМТ в Одесі: у Міносвіти пояснили, чому іспит тривав 13 годин Фото: учасники НМТ складають тестування (Getty Images)
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Ситуація з 13-годинним НМТ в Одесі викликала широкий суспільний резонанс. У МОН пояснили, як діяли організатори та що могли обрати абітурієнти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

У відомстві нагадали, що для проведення національного мультипредметного тесту в умовах війни передбачено спеціальний порядок дій на випадок повітряних тривог та інших форс-мажорних обставин.

Як пояснили в МОН, якщо сумарна тривалість повітряних тривог під час двох етапів тестування перевищує дві з половиною години, відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри разом із регіональним центром оцінювання якості освіти ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування.

Саме така ситуація виникла на Одещині. Учасникам запропонували завершити тестування та подати заяву для участі в додатковій сесії НМТ.

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За даними МОН, такою можливістю скористалися 105 учасників. Водночас близько тисячі абітурієнтів наполягли на продовженні тестування попри тривалі перерви через повітряні тривоги.

У міністерстві також зазначили, що окремі навчальні заклади з власної ініціативи забезпечували учасників водою та харчуванням або організовували передачу їжі та напоїв від батьків.

Водночас, за інформацією відомства, скарг від учасників тестування чи їхніх батьків до організаторів не надходило.

Окремо у Міносвіти прокоментували ситуацію під час складання НМТ 1 червня у Вінницькому ліцеї №22, яка також викликала суспільний резонанс. Звернення абітурієнтки щодо технічних труднощів уже розглянув Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти.

"Остаточне рішення щодо її допуску до складання додаткової сесії ухвалюватиме Український центр оцінювання якості освіти", - пояснили в МОН.

Нагадаємо, раніше в Одесі через тривалі повітряні тривоги проведення НМТ розтягнулося майже на 13 годин.

Представники омбудсмена заявили, що абітурієнти тривалий час перебували в укритті без належних умов, а у Верховній Раді закликали керівництво УЦОЯО надати пояснення щодо цієї ситуації.

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