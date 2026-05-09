Скандал у Києві через смерть чоловіка біля метро: як відреагували в метрополітені

Що писали в мережі

Зокрема, вчора одна з мешканок Києва розповіла в Threads, що біля ТЦ Smart Plaza у чоловіка сталася зупинка серця. У той час, коли йому качали серце, вона побігла в метро, щоб взяти дефібрилятор, оскільки це "база домедичної допомоги".

Однак працівник поліції по станції сказав, що дефібрилятор виносити не можна. Після цього жінка пішла до ТЦ Smart Plaza, але там не було дефібрилятора. Подальші повторні спроби результату теж не дали, через що сталася трагедія.

"Моя подруга намагалася вибити дефібрилятор після мене, але чергова станції також відмовила, швидка їхала 20 хвилин, дефібрилятор із метро винесли, коли швидка прибула. Незважаючи на реанімацію чоловік помер", - писала мешканка столиці.

З огляду на вищезазначене, наприкінці публікації жінка залишила запитання, навіщо в такому випадку київському метро є дефібрилятори.

Як відреагували в КП "Київський метрополітен"

У метро Києва підтвердили трагічну подію і смерть чоловіка. Там зазначили, що ця ситуація показала, що необхідно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб і чинні процедури в подібних екстрених випадках.

Станом на зараз триває збір інформації від усіх працівників, які були на станції, щоб детально опрацювати хронологію події та обставини. За результатами в метрополітені переглянуть чинні алгоритми взаємодії між працівниками метод і поліції. Зокрема, коли інцидент трапляється поруч зі станціями метро.

У метрополітені додали, що автоматичні зовнішні дефібрилятори з'явилися на станціях ще у 2020 році. За цей час їх десятки разів використовували для надання домедичної допомоги, і вони неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів. Використовують їх відповідно до затверджених алгоритмів, але тепер правила переглянуть.

"Ця трагічна ситуація вкотре підтверджує, наскільки критично важливою є наявність автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях із великою кількістю людей. Тому метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дефібриляторів", - йдеться в повідомленні.