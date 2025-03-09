У метро Києва загинула людина, "закриті" станції поновлять роботу завтра

У Києві сьогодні ввечері, 9 березня, стався трагічний випадок на станції метро на так званій "зеленій" гілці (Сирецько-Печерська лінія). Внаслідок падіння під поїзд загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію ( КМДА ).

Як поінформували в адміністрації, станції "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір", які раніше тимчасово закрили для входу пасажирів через падіння людини на колії, розпочнуть свою роботу завтра, 10 березня - "відповідно до встановленого режиму роботи".

Також у КМВА розповіли, що на місці інциденту триває робота слідчо-оперативної групи.

"Наразі відомо, що пасажир загинув. Всі обставини з'ясовують правоохоронні органи", - йдеться в заяві адміністрації.

Між тим у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що рятувальники вже деблокували тіло загиблого чоловіка у столичній підземці, та підняли на платформу.

Також надзвичайники надали деякі деталі щодо трагічного випадку, який стався на станції "Вирлиця".

"О 21:27 від працівників київського метрополітену надійшло повідомлення про те, що на станції метро "Вирлиця" на колію під потяг впала людина. Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи", - розповіли у ДСНС.

Падіння людини у метро Києва 9 березня і "закриття" кількох станцій

Раніше сьогодні ввечері повідомлялося, що у Києві відразу три станції метро тимчасово закрили для входу пасажирів. Це відбулось після падіння пасажира під поїзд.

Тоді у КМВА пояснили, що рух поїздів "зеленої лінії" здійснювався лише на ділянці між станціями "Сирець" та "Харківська".

Між тим станції "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" були тимчасово закриті.