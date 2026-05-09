Скандал в Киеве из-за смерти мужчины возле метро: как отреагировали в метрополитене

Что писали в сети

В частности, вчера одна из жительниц Киева рассказала в Threads, что возле ТЦ Smart Plaza у мужчины произошла остановка сердца. В то время, когда ему качали сердце, она побежала в метро, чтобы взять дефибриллятор, поскольку это "база домедицинской помощи".

Однако работник полиции по станции сказал, что дефибриллятор выносить нельзя. После этого женщина пошла в ТЦ Smart Plaza, но там не было дефибриллятора. Дальнейшие повторные попытки результата тоже не дали, из-за чего произошла трагедия.

"Моя подруга пыталась выбить дефибриллятор после меня, но дежурная станции также отказала, скорая ехала 20 минут, дефибриллятор из метро вынесли, когда скорая прибыла. Несмотря на реанимацию мужчина умер", - писала жительница столицы.

Учитывая вышесказанное, в конце публикации женщина оставила вопрос, зачем в таком случае киевскому метро есть дефибрилляторы.

Как отреагировали в КП "Киевский метрополитен"

В метро Киева подтвердили трагическое событие и смерть мужчины. Там отметили, что эта ситуация показала, что необходимо проанализировать каждый этап реагирования, взаимодействие служб и действующие процедуры в подобных экстренных случаях.

По состоянию на сейчас продолжается сбор информации от всех работников, которые были на станции, чтобы детально проработать хронологию события и обстоятельства. По результатам в метрополитене пересмотрят действующие алгоритмы взаимодействия между работниками метод и полиции. В частности, когда инцидент случается рядом со станциями метро.

В метрополитене добавили, что автоматические внешние дефибрилляторы появились на станциях еще в 2020 году. За это время их десятки раз использовали для оказания домедицинской помощи, и они неоднократно помогали спасать жизни пассажиров. Используют их в соответствии с утвержденными алгоритмами, но теперь правила пересмотрят.

"Эта трагическая ситуация в очередной раз подтверждает, насколько критически важно наличие автоматических внешних дефибрилляторов в местах с большим количеством людей. Поэтому метро совместно с работниками полиции, учитывая ситуацию, пересмотрит алгоритмы использования дефибрилляторов", - говорится в сообщении.