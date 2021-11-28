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В харьковском метро умер известный диктор радио и телевидения

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Харьков, Воскресенье 28 ноября 2021 18:36
В харьковском метро умер известный диктор радио и телевидения Фото: умер Юрий Вирченко (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Юрий Вирченко, диктор высшей категории Харьковского областного радио и телевидения, умер сегодня, 28 ноября, днем на харьковской станции метро "Киевская".

Об этом сообщает новостной портал "Город X".

Предварительно, причиной смерти 71-летнего мужчины стал сердечный приступ. Сотрудники метрополитена вызвали скорою помощь, но врачи только констатировали смерть.

В харьковском метро умер известный диктор радио и телевидения

Юрий Вирченко (фото: gx.net.ua)

Стоит отметить, что со дня открытия метрополитена в Харькове и вплоть до 2016 года все названия станций звучали голосом Вирченко.

В ноябре 2020 года в День радио и телевидения, была организована встреча бывших представителей профессии, на которую также позвали Юрия Вирченко.

Он вспомнил, как впервые услышал свой голос по радио и тогда ему он не понравился.

"Этого парня я бы на работу не взял. До такой степени мне не понравился мой голос", - рассказал Юрий.

Он понял, что своим голосом необходимо заниматься. Каждый день по 20-30 минут Юрий садился за фортепиано и начинал разрабатывать голос, читая гекзаметры (любые стихи, состоящие из шести стоп).

Вирченко также отметил, что начал работать на радио с 1971 года. В итоге он проработал там 38 лет, из них 28 - диктором. Это было его первым и последним местом работы.

Он также провел сотни телевизионных программ, поскольку в то время, на местном телевидении не было мужчины-диктора.

Встреча бывших работников радио, на которой присутствовал Юрий Вирченко (видео: YouTube)

Напомним, ушел из жизни один из основателей "русского рока" Александр Градский.

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