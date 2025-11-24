У Києві пропонують перейменувати одну зі станцій метро на честь Василя Стуса: деталі

У Києві пропонують перейменувати станцію метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Відповідну петицію зареєстрували на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Поет жив за кілька хвилин від станції метро

Петицію створив Сергій Шевченко, він вважає перейменування логічним і виправданим з історичних, символічних та практичних причин.

За словами автора петиції, зміна назви є органічною, адже український поет і дисидент Василь Стус у 1970-80-х роках жив саме в цьому районі - на вулиці Чорнобильській. Це лише кілька хвилин пішки від чинної станції метро "Академмістечко".

У цьому мікрорайоні поет працював, виховував сина та був добре відомий сусідам.

Символічне вшанування постаті національного спротиву

Як зазначено в петиції, присвоєння станції імені Стуса стало б важливим кроком для відновлення історичної справедливості. Поет є символом українського опору радянському тоталітаризму, адже загинув у таборі за право бути українцем.

Автори наголошують, що Київ потребує топонімів, які вшановують визначні українські постаті та формують культурну ідентичність столиці.

Петиція поки набрала 605 підписів із необхідних 6 тисяч (скриншот)

Чому "Академмістечко" більше не підходить

Петиція також підкреслює, що чинна назва станції - "Академмістечко" - є типовим радянським технічним топонімом для районів із науковими інститутами. Подібні назви зустрічаються в багатьох містах пострадянського простору.

За словами автора, ця назва вже не відображає реальності, не має унікальної історії та давно "переросла" свій зміст для мешканців району.

Що далі

Петиція збирає підписи на сайті Київради. Якщо вона набере необхідну кількість голосів, ініціативу розглянуть у міській адміністрації.

Станом на зараз, петиція набрала лише 605 голосів із необхідних 6 тисяч. До завершення голосування залишилось ще 54 дні.

Василь Стус - символ опору радянського тоталітаризму

Василь Стус - один із найвидатніших українських поетів ХХ століття, дисидент, символ опору радянському тоталітарному режиму. Його поезія та громадянська позиція стали приводом для переслідувань: у 1972 році Стуса заарештували за "антирадянську діяльність", а після нетривалого періоду свободи - вдруге у 1980-му.

Поет помер у 1985 році в таборі особливого режиму "Перм-36" під час голодування, яке стало його останнім актом протесту. Посмертно Василь Стус став одним із найпотужніших моральних авторитетів України, а його творчість і постать - символом незламності й боротьби за людську гідність та національну свободу.

Василь Стус (фото: vasyl_stus.official/Instagram)