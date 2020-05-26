Скандал в Кагарлыке и возобновление работы метро: новости за 25 мая

В Украине заработал метрополитен, в Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину, премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал сроки введения накопительной пенсии. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 мая, - в материале РБК-Украина

В Украине не знают реального числа заболевших коронавирусом, - НАН

Власти не знают реального числа заболевших коронавирусом в Украине. Это связано с недостаточным охватом тестирования на COVID-19. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пошли на попятную: почему власть решила выводить страну из карантина".

Как рассказал РБК-Украина директор Института биохимии им. А. Палладина, глава рабочей группы при Национальной академии наук (НАН) Украины по проблемам распространения коронавируса Сергей Комиссаренко, правительство ослабляет карантин, основываясь на прогнозах.

"Однако у нас очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции. Мы действительно не знаем количество людей, инфицированных ", - пояснил он.

В Киеве заработал метрополитен

Метрополитен Киева восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Поезда начали курсировать 25 мая, как и было запланировано.

Сейчас поезда курсируют согласно графику. На станции пассажиров допускают в масках, работники метро напоминают о соблюдении безопасной дистанции.

Также работу метро возобновили в Днепре и в Харькове.

В Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано.

Как сообщается, девушка, 1994 года рождения, сообщила в полицию об избиении и изнасиловании полицейскими. Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции после проверки подтвердили причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Грузия выдвинула Украине условие нормализации отношений из-за Саакашвили

Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ. После этого будет принято решение о возвращении посла. Об этом сообщает грузинское издание interpressnews.

Сообщается, что сегодня посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва из Киева. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства. В то же время грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.

Дело Шеремета: Дугарь отпустили под залог

Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую в организации убийства журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Суд установил сумму залога в 168 тыс. гривен.

При этом суд оставил под стражей подозреваемых в организации убийства Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Шмыгаль спрогнозировал сроки введения накопительной пенсии

Накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года. По крайней мере, такие сроки не исключают в правительстве. Об это в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, введение накопительной пенсии неизбежно для Украины по причине демографической ситуации, поскольку сегодня мало детей и много людей продуктивного возраста. Уже через 15 лет может получиться, что на одного работающего будут приходиться два пенсионера.

ВОЗ приостановила испытания хлорохина и гидроксихлорохина

Ученые выявили рост случаев смерти среди госпитализированных пациентов с COVID-19, принимавших противомалярийные лекарства гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания препаратов. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он рассказал, что в пятницу специалисты одного из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовали исследование по гидроксихлорохину и хлорохину и его влиянию на больных COVID-19 пациентов, которые были госпитализированы.

Австралию накрыл мощный ураган, десятки тысяч домов остались без света (видео)

На Австралию обрушился мощный шторм, дождь и ветер до 100 километров в час. В результате 50 тыс. домов остались без электричества.

Ураган прилетел из Индийского океана, где сформировался циклон вместе с холодным фронтом. Стихийное бедствие повалило деревья и разбило сотни зданий в австралийском регионе. Без электроснабжения остались примерно 50 тысяч квартир (видео).

Климатолог предупредила о погоде в Украине летом: готовьтесь к засухе и шквалам

Погода в Украине летом, по предварительным прогнозам метеорологов, принесет украинцам ряд неудобств и неприятностей. Жара и засуха, которые будут сменяться грозовыми ливнями с градом и шквалами - все эти "сюрпризы" готовит природа для украинцев этим летом.

По словам географа-метеоролога Веры Балабух, летняя погода будет отличаться резкими сменами синоптической ситуации, пишет Obozrevatel. Перепады температур будут особенно сильными в первый месяц лета.