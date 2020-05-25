Грузия выдвинула Украине условие нормализации отношений из-за Саакашвили

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Грузия ждет от Киева шагов для нормализации отношений

Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ. После этого будет принято решение о возвращении посла.

Об этом сообщает грузинское издание interpressnews.

Сообщается, что сегодня посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва из Киева. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства.

В то же время грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.

Отметим, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла для консультаций.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нормальной реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ в Украине.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский считает такой шаг ошибкой.

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Автор: Иван Петров