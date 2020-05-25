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Шмыгаль спрогнозировал сроки введения накопительной пенсии

Новости » Политика     25.05.2020 - 19:08
Шмыгаль спрогнозировал сроки введения накопительной пенсии
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство готовит второй этап пенсионной реформы

Накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года. По крайней мере, такие сроки не исключают в правительстве.

Об это в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, введение накопительной пенсии неизбежно для Украины по причине демографической ситуации, поскольку сегодня мало детей и много людей продуктивного возраста. Уже через 15 лет может получиться, что на одного работающего будут приходиться два пенсионера.

Он также назвал накопительную систему единственный путем для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

"Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но к 1 января 2021 это (накопительная пенсия, - ред.) вполне реально ввести", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также уточнил, что по одному из вариантов на накопительные пенсии будут идти 2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц.

"Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", - отметил Шмыгаль.

Всего планируется три варианта - единоразовая выплата всей суммы накопленной пенсии, рассрочка выплат на 5-10 лет или пожизненное содержание с фиксированной суммой.

Отметим, на сегодня в Украине действует солидарная государственная пенсионная система. Простыми словами, при такой системе работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию.

При накопительной системе человек сам копит себе не пенсию, пока работает, делая отчисления с заработной платы. Данные средства до выхода на пенсию также могут инвестироваться и приносить доход.

Напомним, в интервью РБК-Украина Шмыгаль заявлял, что накопительная система даст украинцам возможность вести на равных разговор с недобросовестным работодателем.

Законопроект о накопительной пенсии был подан в Верховную раду в декабре 2019 года, он предлагает установить обязательные взносы от работодателей 2% и взносы от работников 1%.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины реформыпенсииДенис Шмыгаль
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