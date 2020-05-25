В Днепре возобновили работу метро

Запуск метро произошел в 15:00
В Днепре возобновили работу местного метрополитена. Метро было закрыто для пассажиров с 17 мая.
Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
По его словам, запуск метро произошел в 15:00.
"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция", - сообщил Филатов.
Напомним, 25 мая столичный метрополитен восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения COVID-19.
Кроме того, возобновило свою роботу и метро Харькова.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Валерия Мрачковская