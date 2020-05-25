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В Днепре возобновили работу метро

Новости » Общество     25.05.2020 - 15:41
В Днепре возобновили работу метро
Фото: Днепропетровское метро (facebook.com/metrodp)

Запуск метро произошел в 15:00

В Днепре возобновили работу местного метрополитена. Метро было закрыто для пассажиров с 17 мая.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, запуск метро произошел в 15:00.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция", - сообщил Филатов.

Напомним, 25 мая столичный метрополитен восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения COVID-19.

Кроме того, возобновило свою роботу и метро Харькова.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ФК Днепрметро
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