Австралию накрыл мощный ураган, десятки тысяч домов остались без света

Фото: последствия урагана в Австралии (twitter.com/WAParksWildlife)

Ураган прилетел из Индийского океана

В западной части Австралии бушует мощный шторм, дождь и ветер до 100 километров в час. В результате 50 тыс. домов пока остаются без электричества.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, ураган прилетел из Индийского океана, где сформировался циклон вместе с холодным фронтом. Стихийное бедствие повалило деревья и разбило сотни зданий в австралийском регионе. Без электроснабжения остались примерно 50 тысяч квартир.

За ночь в государственные аварийные службы поступило 360 обращений за медицинской помощью. Однако информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее в Автралии бушевали лесные пожары, в результате которых погибли от 400 млн до 1,25 млрд зверей.

После этого ученые предупредили, что масштабные лесные пожары в Австралии могут стать нормальным явлением из-за глобального потепления.

Также РБК-Украина писало, что температура океана в 2019 году достигла рекордного показателя

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Автор: Анастасия Рокитна