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В Киеве заработал метрополитен

Новости » Общество     25.05.2020 - 06:57
В Киеве заработал метрополитен
Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Метро возобновило работу как и было запланировано - 25 марта

Метрополитен Киева восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Поезда начали курсировать 25 мая, как и было запланировано.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Подземный пассажирский транспорт столицы возобновил работу после двухмесячного перерыва. Сейчас поезда курсируют согласно графику. На станции пассажиров допускают в масках, работники метро напоминают о соблюдении безопасной дистанции. По состоянию на 6:30 утра очередей и повышенного пассажиропотока зафиксировано не было.

Отметим, что городская власть рекомендовала открывать метрополитен при условии соблюдения санитарных норм. В частности, каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию в электродепо и пунктах технического обслуживания. Также каждые три часа дезинфекцию должны проводить на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена.

Фото: метро Киева заработало 25 мая (РБК-Украина)

Напомним, Киевская городская госадминистрация ранее подчеркивала, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Киевтранспорткарантин
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