Скандал у футболі: ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" зупинили під час втечі за кордон

Спроба втечі та схема з дитиною

За інформацією прикордонників, інцидент стався на Одещині. Правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебували четверо чоловіків та чотирирічний син одного з них.

Дитину свідомо взяли з собою, аби зменшити підозри з боку охорони кордону. Як з’ясувалося, мати хлопчика дала згоду на таку небезпечну "мандрівку".

Перехід планувався через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. За даними ДПСУ, кожен із затриманих мав сплатити організаторам по 8 тисяч доларів у криптовалюті. Один із "клієнтів" навіть вніс аванс.

Екскіпер "Динамо" та "Шахтаря" затриманий при спробі перетнути кордон (фото: sportarena.com)

Хто такий Артур Рудько

33-річний голкіпер за свою кар’єру виступав за провідні клуби України - "Динамо", "Шахтар", "Говерлу" та одеський "Чорноморець". Також він мав досвід гри за кордоном: польський "Лех" та кіпрський "Пафос".

На його рахунку два матчі у складі молодіжної збірної України. Востаннє Рудько грав за "Чорноморець", який минулого сезону вилетів з УПЛ у Першу лігу. Зараз футболіст перебуває у статусі вільного агента.

У своїх інтерв’ю Рудько згадував, що свого часу тренувався у четвертій лізі Польщі, після чого отримав шанс перейти до донецького "Шахтаря".

Його кар’єра включала як виступи на високому рівні у єврокубках, так і менш успішні етапи, коли він залишався без ігрової практики.

Що відомо зараз

Поки що офіційного підтвердження інформації про службу Рудька у ЗСУ немає, однак за даними ЗМІ, він наразі перебуває на навчанні у військовому центрі.

Подальша доля футболіста після інциденту з перетином кордону залишається невідомою.