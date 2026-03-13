Мерц назвав помилкою рішення США щодо Росії та хоче пояснень

Будь-які кроки, спрямовані на пом'якшення санкційного тиску проти Росії, є неправильними. За словами канцлера, наразі на ринку існує проблема з ціноутворенням, а не з дефіцитом пропозиції сировини.

"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США прийняти це рішення", - сказав він.

Він також додав, що Німеччина не є стороною війни та не прагне ставати учасником конфлікту.

"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: Німеччина не бере участі в цій війні, і ми не хочемо нею бути", - резюмував Мерц.