Мерц назвав помилкою рішення США щодо Росії та хоче пояснень

Німеччина вважає помилковим рішення США послабити обмеження на купівлю російської нафти, попри ризики зростання цін на енергоносії.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Будь-які кроки, спрямовані на пом'якшення санкційного тиску проти Росії, є неправильними. За словами канцлера, наразі на ринку існує проблема з ціноутворенням, а не з дефіцитом пропозиції сировини.
"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США прийняти це рішення", - сказав він.
Він також додав, що Німеччина не є стороною війни та не прагне ставати учасником конфлікту.
"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: Німеччина не бере участі в цій війні, і ми не хочемо нею бути", - резюмував Мерц.
Нагадаємо, що у лютому доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак 13 березня стало відомо про тимчасове рішення США послабити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів.
Тепер треті країни можуть купувати нафту країни-агресора, але лише ті партії, які були завантажені на танкери до 12 березня і вже перебувають у морі. Дозвіл діятиме протягом одного місяця і охоплює приблизно 124 мільйони барелів нафти.
Дипломатичне джерело в коментарі РБК-Україна повідомило, що такий крок США не допоможе стабілізувати світові ринки, але допоможе Кремлю воювати довше. Аналогічним чином висловився й президент України Володимир Зеленський: Кремль заробить до 10 млрд доларів, щоб фінансувати війну.