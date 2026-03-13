RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мерц назвал ошибкой решение США по России и хочет объяснений

16:28 13.03.2026 Пт
2 мин
Мерц требует от США объяснить свои действия, которые явно идут на пользу России
aimg Антон Корж
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Германия считает ошибочным решение США ослабить ограничения на покупку российской нефти, несмотря на риски роста цен на энергоносители.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: РФ будет воевать дольше? РБК-Украина узнало о последствиях ослабления нефтяных санкций США

Любые шаги, направленные на смягчение санкционного давления против России, являются неправильными. По словам канцлера, сейчас на рынке существует проблема с ценообразованием, а не с дефицитом предложения сырья.

"Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение", - сказал он.

Он также добавил, что Германия не является стороной войны и не стремится становиться участником конфликта.

"Позвольте мне еще раз четко заявить: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим ею быть", - резюмировал Мерц.

США ослабили нефтяные санкции против РФ: детали

Напомним, что в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако 13 марта стало известно о временном решении США ослабить санкции против российской нефти и нефтепродуктов.

Теперь третьи страны могут покупать нефть страны-агрессора, но только те партии, которые были загружены на танкеры до 12 марта и уже находятся в море. Разрешение будет действовать в течение одного месяца и охватывает примерно 124 миллиона баррелей нефти.

Дипломатический источник в комментарии РБК-Украина сообщил, что такой шаг США не поможет стабилизировать мировые рынки, но поможет Кремлю воевать дольше. Аналогичным образом высказался и президент Украины Владимир Зеленский: Кремль заработает до 10 млрд долларов, чтобы финансировать войну.

