Мерц назвал ошибкой решение США по России и хочет объяснений

Германия считает ошибочным решение США ослабить ограничения на покупку российской нефти, несмотря на риски роста цен на энергоносители.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Читайте также: РФ будет воевать дольше? РБК-Украина узнало о последствиях ослабления нефтяных санкций США
Любые шаги, направленные на смягчение санкционного давления против России, являются неправильными. По словам канцлера, сейчас на рынке существует проблема с ценообразованием, а не с дефицитом предложения сырья.
"Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение", - сказал он.
Он также добавил, что Германия не является стороной войны и не стремится становиться участником конфликта.
"Позвольте мне еще раз четко заявить: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим ею быть", - резюмировал Мерц.
Напомним, что в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако 13 марта стало известно о временном решении США ослабить санкции против российской нефти и нефтепродуктов.
Теперь третьи страны могут покупать нефть страны-агрессора, но только те партии, которые были загружены на танкеры до 12 марта и уже находятся в море. Разрешение будет действовать в течение одного месяца и охватывает примерно 124 миллиона баррелей нефти.
Дипломатический источник в комментарии РБК-Украина сообщил, что такой шаг США не поможет стабилизировать мировые рынки, но поможет Кремлю воевать дольше. Аналогичным образом высказался и президент Украины Владимир Зеленский: Кремль заработает до 10 млрд долларов, чтобы финансировать войну.