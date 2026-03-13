Мерц назвал ошибкой решение США по России и хочет объяснений

Любые шаги, направленные на смягчение санкционного давления против России, являются неправильными. По словам канцлера, сейчас на рынке существует проблема с ценообразованием, а не с дефицитом предложения сырья.

"Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение", - сказал он.

Он также добавил, что Германия не является стороной войны и не стремится становиться участником конфликта.

"Позвольте мне еще раз четко заявить: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим ею быть", - резюмировал Мерц.