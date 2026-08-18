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Скандал у Білому домі: журналістку назвали "мерзотницею" після її запитання Трампу

10:43 18.08.2026 Вт
2 хв
CNN потрапив під шквал критики з боку президента США
aimg Юлія Капітонова
Скандал у Білому домі: журналістку назвали "мерзотницею" після її запитання Трампу Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп і адміністрація Білого дому публічно вилаяли репортерку CNN Крістен Голмс. Конфлікт стався після її запитання до Трампа про його близьку помічницю Наталі Харп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Чому спалахнув новий скандал у Білому домі?

Нещодавно сенатор-демократ Джон Оссофф заявив, що Трамп нібито не хоче виконувати свою роботу, а лише планує "побудувати бальну залу та подорожувати з Наталі (Харп - ред.) на їхньому, здавалося б, беззахисному літаючому палаці, подарованому еміром Катару".

Таким чином він натякнув на близькі стосунки президента США з його помічницею.

Репортерка CNN Крістен Голмс попросила Трампа прокоментувати ці звинувачення, однак потрапила під шквал критики.

"Тихо, тихо, тихо. Ви поводитеся дуже нешанобливо... Фейкові новини, ви - фейкові новини, ви - гучна та галаслива людина. Ви - фейкові новини. Замовкніть. Замовкніть. Ви - фальшива журналістка і повідомляєте фейкові новини", - розлютився Трамп, реагуючи на звернення журналістки.

Згодом акаунт Білого дому в соціальних мережах, присвячений "швидкому реагуванню", опублікував відеозапис розмови Трампа з журналісткою та позначив Голмс тегом, назвавши її "ганебною, принизливою для її нібито професії".

"Ці мерзотниці - найгірші з найгірших", - вилаялася пресслужба Білого дому, маючи на увазі Голмс.

CNN одразу став на захист своєї репортерки на тлі гучного скандалу. Канал назвав її "однією з найшанованіших і найдосвідченіших журналісток, які висвітлюють діяльність Білого дому".

Раніше РБК-Україна розповідало, що відбувається з рейтингом Трампа у США.

Також ми пояснювали, чому глава Білого дому наказав скоротити військові навчання з Південною Кореєю.

Окрім того, стало відомо, як Трамп ховався у вантажівці з їжею, щоб вберегти своє життя.

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Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп
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