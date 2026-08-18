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Скандал в Белом доме: журналистку назвали "мерзавкой" после ее вопроса Трампу

10:43 18.08.2026 Вт
2 мин
CNN попал под шквал критики со стороны президента США
aimg Юлия Капитонова
Скандал в Белом доме: журналистку назвали "мерзавкой" после ее вопроса Трампу Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп и администрация Белого дома публично обругали репортер CNN Кристен Холмс. Конфликт произошел после ее вопроса к Трампу о его близкой помощнице Натали Харп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Почему разгорелся новый скандал в Белом доме?

Недавно сенатор-демократ Джон Оссофф заявил, что Трамп якобы не хочет выполнять свою работу, а лишь планирует "построить бальный зал и путешествовать с Натали (Харп - ред.) на их, казалось бы, беззащитном летающем дворце, подаренном эмиром Катара".

Таким образом, он намекнул на близкие отношения президента США с его помощницей.

Репортер CNN Кристен Холмс попросила Трампа прокомментировать эти обвинения, однако попала под шквал критики.

"Тихо, тихо, тихо. Вы ведете себя очень неуважительно... Фейковые новости, вы - фейковые новости, вы - громкий и шумный человек. Вы - фейковые новости. Замолчите. Замолчите. Вы - фальшивая журналистка и сообщаете фейковые новости", - разозлился Трамп, реагируя на обращение журналистки.

Чуть позже аккаунт Белого дома в социальных сетях, посвященный "быстрому реагированию", опубликовал видеозапись разговора Трампа с журналисткой и отметил Холмс тегом, назвав ее "позорной, унизительной для ее якобы профессии".

"Эти мерзавки - худшие из худших", - выругалась пресс-служба Белого дома, имея в виду Холмс.

CNN сразу встала на защиту своей репортерши на фоне громкого скандала. Канал назвал ее "одной из самых уважаемых и опытных журналисток, освещающих деятельность Белого дома".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что происходит с рейтингом Трампа в США .

Также мы объясняли, почему глава Белого дома приказал сократить военные учения с Южной Кореей.

Кроме того, стало известно, как Трамп прятался в грузовике с едой, чтобы спасти свою жизнь.

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