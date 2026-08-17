Трамп доручив скоротити військові навчання з Південною Кореєю через відносини з КНДР
Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону скоротити масштаб військових навчань із Південною Кореєю. Причиною цього стали його стосунки з лідером КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду голови Білого дому в Truth Social.
"Виходячи з моїх дуже добрих відносин з Кім Чен Ином із Північної Кореї, я незадоволений тим фактом, що Сполучені Штати давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю", - заявив Трамп.
За його словами, ці навчання коштують дорого та більшою мірою фінансуються за рахунок США. Крім цього, вони посилають "цілком недоречний і ворожий сигнал країні", яка, "поки Трамп був президентом, поводилася безневинно і шанобливо".
"Тому, оскільки скасувати їх уже пізно, я доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань", - пише президент США.
Резюмуючи Трамп додав, що нещодавно запитав президента Південної Кореї про те, чи хотів би Сеул приєднатися до США у питанні денуклеаризації Ірану, на що отримав відмову. При цьому він зазначив, що скорочення масштабу військових навчань не пов'язане із цією відмовою.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, кілька днів тому президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав Північну Корею розпочати переговори та укласти постійний мир замість тимчасового перемир'я. Зазначимо, що через відсутність угоди, війна фактично триває 76 років.
Також нещодавно стало відомо, що минулого тижня армія Південної Кореї зробила попереджувальні постріли після того, як група солдатів КНДР перетнула сухопутний кордон між країнами.