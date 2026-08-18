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Рейтинг Трампа опустився до найнижчого рівня за весь час його президентства

06:50 18.08.2026 Вт
2 хв
Лише 20% опитаних заявили, що війна з Іраном була варта того
aimg Юлія Маловічко
Рейтинг Трампа опустився до найнижчого рівня за весь час його президентства Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 33% – це найнижчий показник за час його нинішнього президентського терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наи опитування Reuters/Ipsos.

На початку серпня рівень схвалення Трампа становив 35%. Водночас 64% опитаних заявили, що не схвалюють його роботу.

Однією з головних причин падіння підтримки стало занепокоєння американців через війну США з Іраном.

Близько 80% респондентів вважають, що американська участь у конфлікті триватиме довго. Лише 16% вважають, що війна, ймовірно, завершиться протягом кількох тижнів.

Лише 20% опитаних заявили, що війна з Іраном була варта того. Серед республіканців так вважає близько половини.

Конфлікт також вплинув на економічні настрої американців. Через війну зросли ціни на паливо, що посилило занепокоєння домогосподарств щодо вартості життя.

На тлі цього демократи отримали перевагу над республіканцями в питанні управління економікою та вартості життя. Це може мати значення напередодні проміжних виборів у США в листопаді.

Водночас республіканці зберігають невелику перевагу в питанні імміграції. Їхню політику у цій сфері підтримують 40% опитаних проти 38%, які віддають перевагу демократам.

Розрив суттєво скоротився порівняно з початком 2025 року, коли перевага республіканців становила 26 процентних пунктів.

За даними Reuters/Ipsos, нинішній показник схвалення Трампа у 33% також відповідає його найнижчому результату під час першого президентського терміну, зафіксованому у грудні 2017 року.

Нагадаємо, минулог місяця підтримка війни з Іраном серед американців знизилася до одного з найнижчих рівнів початку конфлікту.

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