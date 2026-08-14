Трамп ховався у вантажівці з їжею: ЗМІ розкрили деталі операції з літаками в Анкарі

Президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО в Туреччині таємно вивезли з аеропорту за допомогою вантажівки для кейтерингу, а потім пересадили на невеликий військовий літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, Ізраїль передав ЦРУ інформацію про можливу іранську змову з метою вбивства Трампа. Водночас частина американських чиновників поставилася до цих даних скептично та сумнівалася як у їхній достовірності, так і в здатності Ірану реалізувати подібний план.

Перед поїздкою Трампа американська розвідка не виявила конкретних ознак нового плану замаху. Водночас американські посадовці фіксували постійні заклики іранських діячів до смерті президента США.

Також відомо, що американська сторона отримала інформацію про те, що Іран знає, у якому готелі в Анкарі зупинився Трамп, а також має детальні відомості про пересування його кортежу.

Серед можливих сценаріїв атаки розглядалося використання переносного зенітного ракетного комплексу для ураження літака президента.

Під час саміту з'явилася додаткова інформація про можливу загрозу для літака Air Force One з боку ракети, яку могли запустити із землі поблизу аеропорту.

Секретна служба США вирішила не ігнорувати потенційну загрозу.

Спочатку частина представників безпеки пропонувала достроково вивезти Трампа з Туреччини. Однак президент вирішив дотримуватися запланованого графіка та провів зустрічі зі світовими лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

Після пресконференції Трамп вирушив до аеропорту. Його справжній маршрут вирішили приховати.

Новий Boeing 747, подарований Катаром і призначений для майбутнього використання як Air Force One, американські чиновники вирішили не використовувати. Не підходив для цієї мети й звичний президентський літак.

Замість цього Трампа посадили у білу вантажівку для кейтерингу. Усередині автомобіля перебували президент, його помічниця Наталі Харп, директор з операцій Овального кабінету Волт Наута, керівник кадрового підрозділу Білого дому Ден Скавіно та агенти Секретної служби.

Вантажівка проїхала злітною смугою 162 секунди, після чого Трамп пересів на військовий літак C-32A.

Тим часом на великому президентському літаку залишилися державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та інші високопосадовці адміністрації.

Багато співробітників, які перебували на борту, навіть не знали, що Трампа там немає. Їм наказали опустити штори на ілюмінаторах.

Після цього літак із президентом вирушив до авіабази Мілденголл у Великій Британії. Міністр оборони США Піт Гегсет також перебував на борту літака.

Обидва літаки супроводжували винищувачі, що свідчить про те, що американські військові розглядали можливу загрозу для президентського борту вкрай серйозно.

У Секретній службі не коментували конкретні деталі операції, але заявили, що постійно аналізують широкий спектр розвідувальної інформації для захисту президента.

Після від'їзду Трампа в Туреччині не виявили бойовиків або інших доказів того, що конкретний ракетний замах справді готувався.