Сійярто заявив про "необмежене звільнення" від санкцій США за російську нафту та газ

Після зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом ЗМІ написали, що лідеру Угорщини вдалося "нанити" у президента США річне звільнення від санкцій. Але Сійярто заявив, що це нібито не так - звільнення, мовляв, "необмежене".

"Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі. Прем'єр-міністр погодився з американським президентом, що постачання нафти та газу до Угорщини не підпадатимуть під санкції. На необмежений термін", - заявив він.

При цьому Сійярто накинувся на ЗМІ, які висловили сумнів у правдивості його слів, а також на видання, що писали про термін в один рік.

"Той, хто стверджує протилежне, не був присутній на зустрічі. Набагато легше запитати нас, тих, хто був присутній", - заявив він.