Сійярто заявив про "необмежене звільнення" від санкцій США за російську нафту та газ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Угорщина нібито отримала від США "необмежене звільнення" від санкцій, які могли б застосувати до Будапешта через купівлю газу та нафти у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Index.
Після зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом ЗМІ написали, що лідеру Угорщини вдалося "нанити" у президента США річне звільнення від санкцій. Але Сійярто заявив, що це нібито не так - звільнення, мовляв, "необмежене".
"Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі. Прем'єр-міністр погодився з американським президентом, що постачання нафти та газу до Угорщини не підпадатимуть під санкції. На необмежений термін", - заявив він.
При цьому Сійярто накинувся на ЗМІ, які висловили сумнів у правдивості його слів, а також на видання, що писали про термін в один рік.
"Той, хто стверджує протилежне, не був присутній на зустрічі. Набагато легше запитати нас, тих, хто був присутній", - заявив він.
Зазначимо, що сам Орбан заявив угорським ЗМІ, що Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба". Мовляв, США зробили винятки із санкцій.
За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати надали Угорщині однорічне звільнення від американських санкцій за використання російських енергоносіїв. Проте не просто так: в обмін Будапешт погодився закупити американського скрапленого газу на 600 мільйонів доларів.
Проте насправді від Трампа в цьому питанні мало що залежить: реальну можливість контролювати ситуацію з постачанням нафти до Угорщини має Україна. А президент України Володимир Зеленський вже сказав, що Київ не дозволить Росії постачати нафту до Європи
З урахуванням численних ударів Сил безпілотних систем України по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", навряд чи Будапешт зможе отримувати нафту з РФ.