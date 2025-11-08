Сийярто заявил о "неограниченном освобождении" от санкций США за российскую нефть и газ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций, которые могли бы применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Index.
После встречи венгерского премьера Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом СМИ написали, что лидеру Венгрии удалось "наныть" у президента США годовое освобождение от санкций. Но Сийярто заявил, что это якобы не так - освобождение, мол, "неограниченное".
"Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе. Премьер-министр согласился с американским президентом, что поставки нефти и газа в Венгрию не будут подпадать под санкции. На неограниченный срок", - заявил он.
При этом Сийярто набросился на СМИ, которые выразили сомнение в правдивости его слов, а также на издания, писавшие о сроке в один год.
"Тот, кто утверждает обратное, не присутствовал на встрече. Гораздо легче спросить нас, тех, кто присутствовал", - заявил он.
Отметим, что сам Орбан заявил венгерским СМИ, что Венгрия продолжит получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Мол, США сделали исключения из санкций.
По данным американских СМИ, Соединенные Штаты предоставили Венгрии однолетнее освобождение от американских санкций за использование российских энергоносителей. Однако не просто так: в обмен Будапешт согласился закупить американского сжиженного газа на 600 миллионов долларов.
Однако на самом деле от Трампа в этом вопросе мало что зависит: реальную возможность контролировать ситуацию с поставками нефти в Венгрию имеет Украина. А президент Украины Владимир Зеленский уже сказал, что Киев не позволит России поставлять нефть в Европу
С учетом многочисленных ударов Сил беспилотных систем Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", вряд ли Будапешт сможет получать нефть из РФ.