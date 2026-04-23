Сійярто після "звітувань" перед Лавровим заявив, що ніколи не служив інтересам РФ

19:55 23.04.2026 Чт
2 хв
За словами міністра, Угорщина тільки виграла від його роботи
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Getty Images)

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що "ніколи не служив російським інтересам".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Сійярто розповів в інтерв’ю Telex.

Читайте також: Життя після Орбана: хто буде новим агентом Путіна в Євросоюзі

У міністра, який залишає свою посаду, запитали, чи можна вважати державною зрадою його діяльність.

"Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією", - відповів він.

Крім того, Сійярто наголосив, що Угорщина "виграла" від дешевшої російської енергії.

Він також підкреслив, що те, що його називають проросійським, є образливим, оскільки він "ніколи не служив російським інтересам".

"Звинувачувати когось у зраді - це дуже серйозна справа", - зауважив Сійярто.

"Зливи" розмов Сійярто та Лаврова

Нагадаємо, 31 березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і його російського колеги Сергія Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.

Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.

Пізніше, 8 квітня, Сійярто лише за кілька днів до виборів в Угорщині знову потрапив у скандал через новий витік розмов із Лавровим. У них два міністри обговорюють питання, пов'язані зі вступом України до ЄС, антиросійськими санкціями та іншими темами.

Після цього в Єврокомісії заявили, що вимагають пояснень від Будапешту після нових "зливів" розмов Петера Сійярто та Сергія Лаврова.

Зазначимо, після перемоги на виборах в Угорщині лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Сійярто знищував в МЗС документи, пов'язані з санкціями проти РФ.

