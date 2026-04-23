Сийярто после "отчетов" перед Лавровым заявил, что никогда не служил интересам РФ

У министра, который покидает свою должность, спросили, можно ли считать государственной изменой его деятельность.

"Мне это лично болит. 11 лет я работал над нормальными, прагматичными отношениями с Россией", - ответил он.

Кроме того, Сийярто отметил, что Венгрия "выиграла" от более дешевой российской энергии.

Он также подчеркнул, что то, что его называют пророссийским, является оскорбительным, поскольку он "никогда не служил российским интересам".

"Обвинять кого-то в измене - это очень серьезное дело", - отметил Сийярто.

"Сливы" разговоров Сийярто и Лаврова

Напомним, 31 марта в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.

В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой помочь исключить из санкционных списков сестру олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилову. Сийярто пообещал помочь и уже через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.