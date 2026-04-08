Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Сійярто обіцяв Лаврову документи щодо вступу України в ЄС: спливли нові "зливи"

19:30 08.04.2026 Ср
2 хв
З'являється дедалі більше свідчень, що Угорщина грає на боці РФ
aimg Марія Науменко
Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто і глава МЗС РФ Сергій Лавров (russiaeu.ru)

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за кілька днів до виборів у країні потрапив під нову хвилю критики через витік розмов зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Йдеться про аудіозаписи, оприлюднені консорціумом журналістських розслідувань, зокрема VSquare.org. У них Сійярто нібито обговорює з Лавровим питання, пов'язані зі вступом України до Європейського Союзу, санкціями проти Росії та іншими темами, чутливими для ЄС.

В одному з фрагментів Сійярто після прохання Лаврова нібито погоджується передати документ про роль мов нацменшин у переговорах щодо вступу України до ЄС.

"Я надішлю це вам. Це не проблема", - заявив Сійярто на одному з записів.

Водночас із самих записів не зрозуміло, про який саме документ ішлося і чи був він у відкритому доступі. Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити автентичність аудіозаписів.

Журналісти також оприлюднили інші розмови між Сійярто і Лавровим. Вони, за їхніми словами, стосувалися підготовки поїздки Орбана до Москви у 2024 році, блокування нового пакета санкцій ЄС проти Росії у 2025 році, а також деталей переговорів президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Окрему увагу привернув дружній тон спілкування. Наприкінці однієї з розмов Лавров каже: "Усього найкращого, друже", а Сійярто відповідає: "Якщо тобі щось знадобиться, я до твоїх послуг".

Зв'язки Будапешта з Москвою

Нагадаємо, 31 березня у мережу вже потрапляли аудіозаписи розмов Сійярто і Лаврова щодо зняття санкцій із впливових росіян.

Зокрема, російський міністр просив допомогти виключити із санкційного списку сестру олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, і згодом її справді прибрали з переліку.

Крім того, The Washington Post писало, що Сійярто регулярно контактував із Лавровим під час перерв у брюссельських зустрічах, через що Москва фактично мала непрямий доступ до переговорів у ЄС.

Пізніше сам угорський міністр визнав, що підтримує такий зв'язок.

