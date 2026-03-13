Сіярто звинуватив країни Балтії в тому, що вони "грають під дудку Зеленського"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країни Балтії нібито підіграють президенту України Володимиру Зеленському в енергетичних суперечках з Будапештом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини в соцмережі Х.
Сіярто відреагував на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, який сказав, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, оскільки це, на його думку, означає втрату енергетичної автономії.
У відповідь глава угорської дипломатії заявив, що Будапешт не дозволить диктувати собі умови в енергетичній політиці.
"Країни Балтії вже давно грають під дудку Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку українського президента", - заявив він.
Сіярто також наголосив, що ніхто не може змушувати Угорщину купувати енергоносії за вищими цінами.
"Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше", - підкреслив дипломат.
Він зауважив, що сім’ї у багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги втричі або вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства.
"Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!" - підсумував міністр.
Відносини між Україною та Угорщиною останнім часом залишаються напруженими, зокрема через питання транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".
11 березня з’явилася інформація, що до України нібито прибула угорська делегація на чолі з державним секретарем Габором Чепеком, щоб оцінити стан нафтопроводу "Дружба" та можливість відновлення транзиту нафти до Угорщини.
Втім речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що ця група угорських посадовців не має офіційного статусу та запланованих зустрічей, тому називати її делегацією некоректно.
Президент України Володимир Зеленський також заявив, що йому невідомо про мету перебування в Україні делегації угорського уряду.
Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Зеленського у брехні щодо цього візиту.