Сіярто звинуватив країни Балтії в тому, що вони "грають під дудку Зеленського"

Сіярто відреагував на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, який сказав, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, оскільки це, на його думку, означає втрату енергетичної автономії.

У відповідь глава угорської дипломатії заявив, що Будапешт не дозволить диктувати собі умови в енергетичній політиці.

"Країни Балтії вже давно грають під дудку Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку українського президента", - заявив він.

Сіярто також наголосив, що ніхто не може змушувати Угорщину купувати енергоносії за вищими цінами.

"Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше", - підкреслив дипломат.

Він зауважив, що сім’ї у багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги втричі або вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства.

"Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!" - підсумував міністр.