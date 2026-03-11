Сіярто накинувся на Зеленського зі звинуваченнями "у брехні", але зганьбився сам
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні щодо візиту угорської делегації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського МЗС у Facebook.
"Український президент бреше. Зеленський стверджує, що йому не було відомо про прибуття угорської делегації в Україну, оскільки угорський уряд не узгодив візит із Міністерством закордонних справ України", - написав Сіярто.
Він додав, що вчора, 10 березня, у дипломатичній ноті Україні повідомили, що угорська делегація на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком прямує в Україну.
За його словами, делегація Будапешта мала перевірити стан нафтопроводу "Дружба". Також Угорщина запросила зустріч із першим віцепрем'єром, міністром енергетики України Денисом Шмигалем.
Фото: дипломатична нота Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Очільник угорського МЗС поскаржився, що Україна нібито заблокувала постачання російської нафти до Угорщини в період, коли морські поставки нафти стикаються з "найбільшою невизначеністю".
"Таким чином, українська нафтова блокада - це не що інше, як тяжкий злочин проти Угорщини", - стверджує Сіярто.
Що було насправді
Джерела РБК-Україна надали відповідь МЗС на угорську ноту. Там сказано, що запропоновані дати візиту угорських чиновників є неприйнятними для України.
Фото: відповідь українського МЗС на ноту Угорщини (джерела РБК-Україна)
"Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком", - уточнюється в заяві.
Що сказав Зеленський
Нагадаємо, раніше глава української держави заявив про те, що у нього немає офіційної інформації про те, з якою метою делегація Угорщини прибула в Україну.
Президент зазначив, що в українському МЗС таку поїздку охарактеризували як приватну.